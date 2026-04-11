Diario de León

Entrenador de la Cultural

De la Barrera: «Un partido caótico ante el Granada sería fatal»

Rubén de la Barrera, entrenador de la Cultural.

Rubén de la Barrera, entrenador de la Cultural.RAMIRO

Ángel Fraguas
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Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

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Rubén de la Barrera afirma: «Lo que propone el Granada, a priori, es muy diferente a lo que nos encontramos ante el Real Valladolid. Sería más parecido al Andorra o Castellón».

El equipo que dirige Pacheta «tiene muchos recursos y un centro de campo de mucho nivel junto con gente arriba que, como les des tiempo y espacio, hacen daño seguro: un partido descontrolado y caótico para nada nos interesa», expone.

La reciente victoria de los leoneses ante el Real Valladolid, que ha roto una racha de cuatro meses y dieciséis partidos sin conocer la victoria, «ha supuesto un alivio porque te suelta y te libera», dice.

Las bajas de Thiago Ojeda y Sergi Maestre por sanción y Nemanja Radoja y Lucas Ribeiro por lesión, obligarán al entrenador culturalista a modificar, no sólo de jugadores, sino también posiblemente de esquema, sin descartar posibilidades ante las bajas. Peru tiene opciones.

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