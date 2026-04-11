Pacheta: «La Cultural Leonesa es colista pero está muy viva"

Pacheta anuncia que la única baja que tiene para el partido es la del lateral Pau Casadesús ya que el central Manu Lama «ha recuperado bien» de los problemas físicos que le impidieron jugar el pasado lunes en Castellón.

Sobre el partido ante la Cultural Leonesa comenta que llevan «mucho tiempo sufriendo abajo» y que es un choque «vital para lo que viene» por lo que sólo les vale «ganar». «La Cultural Leonesa es el colista pero está muy vivo, tiene un modelo muy definido pero tenemos que imponer nuestro ritmo y tratar de vencer. Los jugadores están concienciados y preparados», detalla. «Tenemos que pensar en vencer con nuestro modelo y con una actitud adecuada, teniendo el apoyo de nuestra gente. Seguro que la afición va a empujar», sentencia Pacheta.

El técnico recuerda que en Segunda «cualquiera le puede ganar a cualquiera», aunque llega al partido con «buenas sensaciones», concluye.