La SD Ponferradina pierde en Pontevedra y se cae de los puestos de play off

Publicado por Alberto Ortiz Pontevedra Creado: Actualizado:

Pontevedra CF: Marqueta; Vidorreta, Miki Bosch, Montoro, Miguel Cuesta; Rubén López, Yelko Pino (Facu Gallardo, min 76), Alain Ribeiro (Compa, min 73), Alberto Gil (Luisao, min 66) Víctor Eimil; Diego Gómez (Brais Abelenda, min 76).

SD Ponferradina: Ángel, Koke (Pau Ferrer, min 62), Undabarrena, Germán Nóvoa, Andoni López; Frimpong, Esquerdo (Keita, min 62), Calderón (Xemi, min 87), Borja Vázquez (Jorrín, min 77); Borja Valle y Slavy (Cortés, min 62).

Goles: 1-0, min 16: Alain Ribeiro; 2-0, min 27: Alain Ribeiro, de penalti; 2-1, min 62: Andoni López; 3-1, min 70: Alain Ribeiro.

Árbitro: Daniel Miranda Bolaño (Colegio extremeño). Tarjetas amarillas a los locales Vidorreta y Rubén López, y a los visitantes Undabarrena, Cortés y Andoni López.

Campo: Municipal de Pasarón.

La SD Ponferradina sale de los puestos de play off de ascenso en el grupo 1 de la Primera Federación después de perder en el campo municipal de Pasarón ante el Pontevedra por 3-1, en un partido en el que el local Alain Ribeiro se convirtió en el verdugo de los bercianos con su hat-trick. Andoni López marcó el único tanto de los visitantes con un golazo de falta directa que se coló por toda la escuadra en la segunda parte.

El entrenador visitante, Mehdi Nafti, planteó un sistema táctico que tan bien le fue en las últimas jornadas con un 4-4-2 bien definido y que le valió para lograr la pasada jornada una contundente victoria en casa ante el AD Mérida por 4-1. Por eso, también decidió repetir el mismo XI inicial, dejando a Ángel bajo palos. Una línea defensiva de cuatro jugadores, formada por Koke, que jugó en el lateral derecho, dejando a Germán Nóvoa y Undabarrena como pareja de centrales, mientras que Andoni López se incrustó en el lateral izquierdo.

El centro del campo estuvo formado por Frimpong y Esquerdo, que se encargaron de la dirección de juego, mientras que Calderón ocupó la banda derecha y Borja Vázquez se colocó en el costado izquierdo. La punta de ataque la formaron Borja Vallem como enganche en la mediapunta y Slavy fue el jugador más adelantado.

El arranque de la primera parte fue de claro color local, ya que se hizo rápidamente con el control en el juego y monopolizó rápidamente el balón, encerrando a los bercianos en su propio campo. Yelko Pilno se erigió en el catalizador y el motor del conjunto gallego en el centro del campo. De hecho, de sus botas salió la primera gran ocasión para los granates en un saque de falta que botó por el lado derecho, que acabó con un remate de cabeza en el segundo palo del central Montoro, que sacó bajo palos Borja Valle y el rechace lo recogió Víctor Eimil, pero su remate, tras tocar en dos defensas visitantes, se estrelló en el larguero a los 14 minutos.

Sin embargo, poco después, el conjunto pontevedrés sacó partido de una jugada de estrategia, logrando ponerse por delante en el marcador con el 1-0 en un saque de esquina que lanzó Yelko Pino, que prolongó Vidorreta con un primer toque al segundo palo, donde apareció Alai Ribeiro para empujar el balón a la red ante un claro fallo defensivo de la zaga berciana a los 16 minutos.

A la SD Ponferradina le tocaba remar para intentar neutralizar esta desventaja, pero a punto estuvo de encajar el segundo con un gol anulado por fuera de juego a un Alain Ribeiro muy incisivo en ataque, que había colocado el balón en la escuadra a los 21 minutos. La Ponferradina tuvo problemas para sacar el balón jugado y llegar con peligro al área rival, todo lo contrario que el conjunto gallego, que jugó muy fluido y se acercaba con facilidad al marco contrario.

El mejor juego de los granates se tradujo en el 2-0 tras pedir la revisión del VAR en una acción donde Germán Nóvoa golpeó con el codo dentro del área a Alain Ribeiro. El árbitro consideró que hubo acción punible y señaló penalti a favor del Pontevedra, que se encargó de transformar Allain Ribeiro, que firmó su doblete a los 27 minutos de juego.

El conjunto visitante empezó a tener más el balón y empezó a merodear más la portería contraria porque no le quedaba otra que intentar recortar distancias. Su primer remate a puerta lo tuvo a los 39 minutos en un saque de falta botado desde la izquierda por Andoni López y Esquerdo, en el segundo palo, conectó un duro disparo que detuvo bien colocado Marqueta. El colegiado decidió añadir ocho minutos de descuento antes de llegarse al descanso, que terminó con 2-0.

Tras la reanudación, la SD Ponferradina dio un paso adelante en ataque y empezó a dominar territorialmente el partido, mientras que los gallegos dieron un paso atrás, a la espera de sorprender en una contra. Los bercianos dispusieron de una gran ocasión para acortar distancias en un zapatazo desde fuera del área desde el costado izquierdo de Andoni López, que salió rozando el poste a los 54 minutos. Sin embargo, el cuadro berciano se metió en el partido con el 2-1, gracias a un golazo de Andoni López, que lanzó un saque de falta que colocó en la misma escuadra a los 62 minutos.

El técnico visitante, Mehdi Nafti, realizó un triple cambio para buscar la remontada, dando entrada a Cortés, Keita y Pau Ferrer. El conjunto granate pudo ampliar su renta en un disparo al palo de Víctor Eimil en el minuto 63. En esta jugada, el conjunto local pidió la revisión del VAR por un posible derribo a Eimil, pero el árbitro no señaló infracción alguna y dejó seguir el juego. La respuesta no tardó en llegar con un remate del recién incorporado Cortés, que se marchó fuera por poco a los 67 minutos.

Sin embargo, Alain Ribeiro, el gran protagonista del partido, echó al traste de momento el intento de remontada de la Deportiva con su hat-trick, tras marcar con el exterior de su pierna izquierda a los 70 minutos. Los pontevedreses pudieron finiquitar el partido a la contra en un disparo dentro del área de Compa, que desvió el meta Ángel a los 79 minutos.

El colegiado decidió añadir seis minutos de descuento, en los que la Ponfe no encontró la forma de superar la solidez defensiva del conjunto granate, que sumó tres puntos que les permiten colocarse en puestos de play-off de ascenso.