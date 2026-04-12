Las mejores fotos del partido Pontevedra-Ponferradina

La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón
La Deportiva cae en el Pasarón