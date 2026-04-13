El Liverpool se encomienda a Anfield en busca de la remontada frente al PSG

Publicado por Javier Pascual Liverpool Creado: Actualizado:

El resultado y las sensaciones del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones colocan al PSG en una posición muy favorable frente al Liverpool, que se aferrará mañana a la esperanza de una remontada en Anfield ante el campeón que pueda salvar su temporada (21.00 horas, Movistar Liga de Campeones).

El exceso de confianza aparece como el mayor rival de los de Luis Enrique Martínez, que parece vacunado contra ese mal y que ha conseguido que en el tramo decisivo de la temporada su equipo esté enchufado al máximo nivel, lo que convertiría en una sorpresa mayúscula su eliminación.

Los franceses no jugaron partido liguero este fin de semana y el técnico español cuenta con toda su plantilla, incluido Barcola, ausente en la ida por problemas en un tobillo, con excepción de la duda de Fabián Ruiz, cuyo estado de salud es una incógnita.

El PSG viaja a Liverpool con la lección aprendida del año pasado, cuando tras haber superado a los ingleses en el Parque de los Príncipes estuvieron al borde de la eliminación, que salvaron en una tanda de penaltis en la que el meta Donnarumma se mostró heroico.

El Liverpool, en una de sus temporadas más irregulares de su historia reciente, tendrá que completar la machada para eliminar al PSG, vigente campeón, tras el 2-0 de la ida de los cuartos de final. Los 'Reds' firmaron uno de los peores partidos de la temporada y el resultado podría haber sido mucho peor.