Mbappé entrena con el grupo para preparar el partido ante el Bayern Múnich

Publicado por Amador Gómez Madrid Creado: Actualizado:

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, volvió este lunes a entrenarse junto al resto de sus compañeros tras su ausencia del día anterior provocada por los puntos que recibió en una ceja tras el codazo que recibió del jugador del Girona Vitor Reis.

Mbappé ya está listo para enfrentarse al Bayern Múnich en un duelo clave por la supervivencia del Real Madrid en la Liga de Campeones. Derrotados en la final de la Supercopa por el Barcelona, eliminados por el Albacete en la Copa y con la Liga perdida tras empatar ante el Girona la pasada jornada, el choque del Allianz Arena es el último clavo ardiendo al que pueden agarrarse los de Arbeloa.

El atacante francés es una de las esperanzas del madridismo, que no entiende por qué la acción de Vitor Reis no fue señalada como penalti. Mbappé protagonizó la acción y se perdió el primero de los tres entrenamientos de los que va a disponer el Real Madrid para afrontar la remontada en Múnich. Por «precaución", según la web blanca, se perdió la sesión inicial tras el descanso del sábado.

Mbappé regresó con una protección visible en su ceja derecha, un apósito. Junto al resto del grupo trabajó con normalidad y no parece que tendrá problemas para salir de inicio ante el Bayern Múnich. Su presencia es incuestionable y el equipo de Arbeloa necesita de su mejor versión. No se entrenaron, una jornada más, Courtois y Rodrygo. Serán, junto a la del sancionado Tchouaméni las únicas bajas.