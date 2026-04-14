La leonesa Marta García, entre las candidatas a mejores atletas del 2025

Marta García tras finalizar la prueba de los 3.000 metros en la que fue octava.RFEA/MIGUÉLEZ

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La leonesa Marta García es una de las candidatas finales para ser la mejor atleta del 2025 en la gala del Atletismo Español del próximo sábado, que acogerá el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, junto a Mohamed Attaoui, Quique Llopis y Paul McGrath, en categoría masculina, y María Pérez y Paula Sevilla en la femenina.

Attaoui, instalado en la elite mundial del mediofondo, fue quinto en los 1.500 metros de los Mundiales de Tokio 2025, ganó los 800 del Europeo de selecciones disputado en Madrid y batió el récord de España de 1.000 con 2:12.25.

Llopis, también en la elite internacional de las vallas, firmó la cuarta plaza en los 110 metros de la cita disputada en la capital japonesa, y en pista cubierta igualó su propio récord nacional con 7.48.

El joven marchador McGrath se incorporó a la relación de mejores especialistas con el bronce en los 20 kilómetros de dichos Mundiales y ganó en el Europeo de marcha por equipos de Podebrady.

En cuanto a las finalistas a mejor atleta femenina, la leonesa Marta García acabó en la séptima plaza en los 5.000 metros de Tokio 2025 y en los 3.000 de los Mundiales bajo techo, así como fue cuarta europea en esta última distancia y batió su récord nacional de los cinco kilómetros con 14:33.40, entre otros logros.

María Pérez firmó otra campaña para la historia. La granadina fue bicampeona mundial de 20 y 35 kilómetros marcha, con lo que accedió al selecto grupo de atletas que han logrado este éxito junto a mitos como Usain Bolt, Mo Farah o Carl Lewis, con lo que fue elegida por World Athletics como mejor atleta del mundo fuera del estadio.

Además ganó en el Europeo por equipos en el plano individual y se colgó la plata por conjuntos.

Paula Sevilla estuvo brillante en los 400 metros, prueba en la que fue bronce continental en pista cubierta igualando el récord nacional de Sandra Myers con 50.99, y fue importante en el oro del 4x400 y la plata del 4x100 en los Mundiales de relevos.