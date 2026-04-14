Exculturalistas del Califato

Los exculturalistas Nikolai Obolskii (Tula —Rusia—, 1997) y Diego Percan (Vegas del Condado —León—, 2001) regresan al Reino de León para enfrentarse a su querida Cultural y Deportiva Leonesa en la jornada trigesimosexta del campeonato de Liga de Segunda División, este próximo sábado a partir de las 18.30 horas, en un encuentro fundamental para los de De la Barrera de cara a coger oxígeno en forma de puntos para salir con el paso de las siete jornadas que restan de la zona de descenso y así permanecer en la segunda categoría del fútbol profesional, un rango que León no puede perder, por lo que en primer lugar la plantilla de jugadores, pasando por el técnico coruñés y sobre todo por los que gobiernan la sociedad deportiva deben poner todo de su parte para que el club culturalista continúe en la categoría de plata del fútbol español. Lo contrario, sería un rotundo fracaso.

La Cultural intentó en el mercado de invierno hacerse con los servicios del atacante Obolskii, pero a la postre la contratación no fructificó. El Córdoba CF desechó su marcha al conjunto leonés, prefiriendo quedarse con el jugador ofensivo hasta el final de la presente temporada, porque los responsables culturalistas no pusieron el empeño necesario encima de la mesa.

El entrenador del Córdoba CF, Iván Ania, no tiene entre sus preferidos para las alineaciones al punta ruso, por lo que se prevé que al final de la presente temporada entidad y futbolista separen sus caminos.

La continuidad de Obolskii en el Córdoba CF presenta un panorama muy complejo. Está en la actualidad por detrás de Adri Fuentes y Sergi Guardiola, las principales alternativas para el ataque. El ariete ruso ha perdido incluso el poco protagonismo con el que contaba en favor del leonés Diego Percan, que reparte sus actuaciones en el equipo entre la posición de delantero centro y la de extremo derecho. Además, la llegada de Mikel Goti al equipo dificulta más la posibilidad de Obolskii de contar con más protagonismo en el equipo cordobés.

Diego Percan, por su parte, fichó como nuevo jugador blanquiverde en el mercado de invierno, con un contrato de un año y medio más opciones. El atacante leonés explicó que su rápida decisión de firmar se debió al interés real mostrado por el club desde el inicio, tras desvincularse de su anterior equipo en Polonia, el Arka Gydnia. Para Percan, este fichaje supone un paso adelante y una oportunidad de recuperar su mejor nivel tras superar una grave lesión. Concretamente fue en el ligamento cruzado de su rodilla izquierda, del que fue operado a finales del mes de abril de 2025 cuando aún pertenecía a la disciplina azulgrana.

Percan aporta polivalencia al ataque del Córdoba CF, ya que puede actuar en la banda derecha, como delantero centro y también como falso nueve. Se define como un jugador potente y técnico, capaz de atacar espacios y jugar de espaldas.

ACTUALIDAD

Día de la cantera ante el Córdoba CF

La Cultural pretende llenar el Reino de León, este próximo sábado ante la visita del Córdoba a partir de las 18.30 horas, y para ello ha lanzado una campaña de reducción de precios a 10 euros en los fondos y 15 en el resto de localidades. La cita ante el equipo cordobés, además de la trascendencia deportiva para el conjunto de Rubén de la Barrera, colista de LaLiga Hypermotion y a seis puntos de las plazas de permanencia que marca el Cádiz, será día de la cantera.

Ante el Cádiz, el sábado 2 de mayo a las 16.15 horas

El partido de la jornada 38 ante el Cádiz se jugará el sábado 2 de mayo a las 16.15 horas en el Reino.