Cayetano Prieto, sello leonés enel Nacional de selecciones M-14

El leonés Cayetano Prieto Campo fue uno de los protagonistas del combinado autonómico en el Campeonato de España M-14 celebrado en Barcelona.

Cayetano, jugador del León Rugby Club en cuya cantera lleva ocho años, fue además uno de los jugadores destacados por parte de la selección castellano y leonés que cerraba la competición con un balance de dos triunfos y tres derrotas para ocupar el quinto puesto de la clasificación final.

A las órdenes de Iván Garachana, la selección autonómica tuvo representación en esta ocasión de León Rugby Club, El Salvador, Quesos Entrepinares, Arroyo de la encomienda, Palencia, Aparejadores Burgos y CR Zamora.

En el torneo los triunfos para Castilla y León con Cayetano Prieto Campo en sus filas fueron ante Valencia (3-0) y Galicia (5-0) mientras que las derrotas llegaban ante Madrid (3-12), Andalucía (0-33) y Cataluña (0-12).

La presencia del jugador leonés en el combinado autonómico supone un paso más en un camino jalonado ya de éxitos entre los que se encuentran los triunfos en la Liga de Castilla y León en las temporadas 2025/25 y 2025/26. Y todo en el torneo más importante de selecciones autonómicas en el que el leonés no solo viajaba con el combinado castellano y leonés, también se erigía en un jugador importante dentro de la competición a lo largo de los cinco partidos disputados en el Campeonato de España