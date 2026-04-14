Diario de León

FÚTBOL | HOMENAJE. Memorial en el Pabellón de Deportes de Santa Lucía, este sábado a las 18.00 horas

Pepe Linares, minero y futbolista, sigue muy vivo

El grandísimo Pepe Linares será homenajeado por los que fueron sus compañeros, tanto en el campo como fuera de él.

El grandísimo Pepe Linares será homenajeado por los que fueron sus compañeros, tanto en el campo como fuera de él.DL

Ángel Fraguas
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Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

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José María Linares, un grandísimo delantero de la Hullera y minero de 39 años de la Hullera Vasco Leonesa, falleció en octubre de 2013 a causa de un desprendimiento de carbón en la mina. En su honor y como homenaje para tenerle siempre vivo en el recuerdo se celebra este sábado el Memorial Pepe Linares, a partir de las 18.00 horas en el Pabellón de Deportes de Santa Lucía, con un partido entre 'Amigos de Pepe Linares' y 'Veteranos de la Hullera'.

Pepe Linares nació en 'La Casona' de Ciñera en el año 1957 y falleció a los 39 años en acidende minero, dejando una enorme tristeza en la minería. En el año 1979 se casó con Lucía Bao, teniendo dos hijos, Israel y Jorge.

Compañeros de Pepe Linares que no se perderán el Memorial del sábado en su honor.

Compañeros de Pepe Linares que no se perderán el Memorial del sábado en su honor.DL

A Pepe Linares quiso ficharle el Sporting de Gijon. Jugó media temporada en la Cultural Promesas en la temporada 1985-1986, logrando la salvacion con sus goles. Con sus compañeros participó en varias ediciones del Trofeo Abilio de fútbol con la firma comercial Manufacturas Teleno, compartiendo vestuario con grandes futbolistas y compañeros: Jose, Gainza, Dario, López, César, Fari, Cuni, Tornero, Rubín, Fraguas, Ríos, Castellanos, Poli, Quico, Álvaro, Ángel...

Toda su vida deportiva estuvo en la Hullera, con grandes compañeros en sus filas como César, Tornero, Rubín, Álvaro, Venancio, Ríos, Donato, Jose, Sixto, Manolo y Quique España, Barroso, Cuni, Arias, Aboy, Zulaica, Carrillo, Ángel... entre otros muchos, además de dos grandes entrenadores, Isidoro y Ramiro. La familia agradece las muestras de cariño a este gran jugador de fútbol, además de ser un hombre bueno y excelente como persona.

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