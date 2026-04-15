José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid, muere a los 96 años

Publicado por Óscar Bellot Madrid Creado: Actualizado:

El mundo del fútbol se viste de luto. José Emilio Santamaría, uno de los mejores centrales de la historia, ha fallecido a los 96 años. Zaguero de raza, vistió la camiseta del Real Madrid a lo largo de nueve temporadas y 337 partidos en los que hizo historia. Conquistó cuatro Copas de Europa, seis Ligas, una Copa de España y una Intercontinental, erigiéndose en figura capital dentro de una de las etapas más gloriosas de los blancos. También fue seleccionador de España, a la que dirigió en el Mundial de 1982.

Nacido el 31 de julio de 1929 en Montevideo (Uruguay), José Emilio Santamaría se forjó en la cantera del Club Nacional y con 17 años ya estaba jugando en la máxima categoría del fútbol de su país, al que representó en el Mundial de 1954 celebrado en Suiza tras perderse el anterior, el del histórico Maracanazo. Su desempeño en aquel torneo desarrollado en tierras helvéticas, en el que Uruguay alcanzó el cuarto puesto, llamó la atención del Real Madrid, cuyo presidente por aquel entonces, Santiago Bernabéu, se hallaba inmerso en la construcción de un equipo que dominaría Europa durante los años venideros.

«Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos de nuestro club. Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los aficionados al fútbol en el mundo. Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa, aquel equipo comenzó a construir el mito del Real Madrid», ha resaltado Florentino Pérez.