Pasión e ilusión en Sevilla en la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad

Publicado por Iñaki Dufuor Sevilla Creado: Actualizado:

La atracción de la Copa del Rey dispara este sábado (21.00, La1 de TVE) la ambición, la ilusión y la pasión del Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que compiten por ser campeones en el estadio La Cartuja entre la presión desbordante de la final, el riesgo de la derrota y el poder de la victoria, con Antoine Griezmann y Mikel Oyarzabal como líderes sobre el terreno.

No hay términos medios en un partido tan definitivo. No hay matices entre la euforia del ganador y la decepción del perdedor. Cada detalle, cada error, cada decisión, eleva su dimensión. No hay tiempo para la redención. No hay revancha. Son 90 minutos, 120 si hay prórroga, en los que confluyen meses y meses de trabajo, entrenamientos, viajes y encuentros. El fin del trayecto, para bien o para mal, es Sevilla, este sábado, con un único vencedor.

Diego Simeone frente a Pellegrino Matarazzo, desde la pizarra. Julián Alvarez frente a Mikel Oyarzabal; Antoine Griezmann frente a Luka Sucic; Unai Marrero frente a Juan Musso, los porteros de la Copa del Rey; Carlos Soler frente a Koke Resurrección; Ander Barrenetxea frente a Giuliano Simeone; Gonçalo Guedes frente a Ademola Lookman; Jon Martín frente a Marc Pubil; Marcos Llorente frente a Beñat Turrientes; Robin Le Normand frente a Duje Caleta-Car; Jon Aramburu frente a Nahuel Molina; Sergio Gómez frente a Matteo Ruggeri. Son los once probables de la final.

También los recursos de Pablo Barrios, de vuelta tras jugar un solo partido en los ultimos dos meses y medio entre lesiones, Álex Baena, Alexander Sorloth o Nico González (goleador dos veces en el último enfrentamiento entre ambos equipos, el pasado 7 de marzo por 3-2 en el Metropolitano) en el Atlético o Take Kubo, Brais Méndez u Osri Oskarsson en la Real Sociedad, entre otras muchas opciones en el banquillo.

Del ganador de cada duelo, pero sobre todo del triunfador en el choque total colectivo, surgirá el nuevo campeón de Copa. La Real Sociedad no levanta este trofeo desde 2021, cuando ganó la final de la edición de 2019-20. Hace cinco años. El Atlético retrocede mucho más. Su décima y última Copa data de 2013, hace trece años, ya con Simeone al frente y con Koke en el campo.