Percan liquida a su Cultural Leonesa

Diego Collado golpea con rabia el poste de la portería del guardameta del Córdoba Íker Álvarez en una de las clarísimas ocasiones marradas por el ataque leonés.ÁNGELOPEZ

El exculturalista Diego Percan acerca al abismo a su Cultural Leonesa tras anotar el gol de la victoria del Córdoba CF (1-2) en el tiempo de prolongación que decretó el colegiado vasco Gorka Etayo con un remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo, con una asistencia milimétrica de su compañero Alberto del Moral después de un pase en profundidad tras un contraataque. Nueva derrota del equipo leonés con un bagaje del entrenador culturalista Rubén de la Barrera de tan solo 5 puntos de 27 posibles desde su llegada, unos pobrísimos números que no sirven para sacar al conjunto del Reino de León de la zona de descenso y seguir ocupando una jornada más la posición de colista de Segunda División. La Cultural adolece desde principio de temporada de un delantero que las empuje a la red contraria, algo conocido hasta por el último aficionado culturalista y no por los que gobiernan a la deriva a la entidad leonesa, que ya piensan en la próxima temporada sin contar con un director deportivo tras la destitución de José Manzanera. Algo chirría en el club leonés cuando alguien por detrás (¿¿¿Antonio Martínez???) está desarrollando estas labores, cuando de lo que se trata en estos momentos es de salvar primordialmente la Segunda División. Subir una temporada para descender a la siguiente no tiene pies ni cabeza. León y su afición vuelven a ser los grandes perjudicados de un gobierno del club inaceptable y que, salvo que se solvente en las seis jornadas que restan para el final de Liga con mantener la categoría, volvería a significar otra decepción de campeonato para la fiel parroquia leonesa.

En suma, una vida menos para la Cultural Leonesa de cara a salvar la categoría de plata del fútbol español. Se queda con 32 puntos en su casillero. Restan 18 puntos en juego.

Final de infarto, con ocasiones claras del equipo leonés, sobre todo la de Lucas Ribeiro, también en la prolongación, y tres puntos más que se van del Reino de León. El Córdoba CF asaltó el Reino de León y tumbó a la Cultural Leonesa en el penúltimo minuto del añadido.

En cuanto a la película del choque, el arranque del encuentro, dos chispazos consecutivos a punto estuvieron de darle premio en el marcador a la Cultural, primero con un envío al segundo palo de Bicho rematado de primeras con la izquierda por Homam y respondido por Iker Álvarez, que, a renglón seguido, también rechazó un disparo de Thiago Ojeda.

A medida que pasaban los minutos el partido fue cogiendo color visitante, con el equipo de Iván Ania empezando a trenzar llegadas sobre el portal de un Edgar Badía especialmente errático en la puesta en marcha del juego de su equipo.

De esta manera llegó la primera jugada peligrosa del Córdoba con un remate de Guardiola repelido por el guardameta culturalista, que después vio cómo el posterior disparo de Carracedo se fue pegado al palo.

La salida de vestuarios propició otra ocasión local con una dejada de cara a Diego Collado para Iván Calero, que se resbaló tras el control rematando mordido y sin fuerza en la antesala del 0-1 tras un envío al segundo palo de Vilarrasa que encontró al otro lateral, Albarrán, quien en el intento de meter el balón al área encontró un disparo que, tras sobrepasar a delanteros y defensas, acabó introduciéndose lentamente en la portería tras pegar en un palo.

El equipo leonés intentó reaccionar de inmediato y, fruto de su mayor intensidad, encontró el premio con un disparo seco de Bicho pegado a un poste (1-1).

La igualada dio alas a los locales, que se volcaron. La entrada del brasileño Lucas Ribeiro se tradujo en varias ocasiones sucesivas de la Cultural, en unos casos malogradas con malos remates y en otro, en el 86, por una mano prodigiosa el guardameta cordobés.

La puntilla a las ilusiones locales llegó en el minuto 90+3, cuando el canterano culturalista Diego Percan cazó un contra en solitario para batir a Badía y poner el 1-2 que deja al equipo de su tierra al borde del abismo.