La Deportiva vuelve a ser la Deportiva

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva sigue en la pelea. El equipo berciano volvió a demostrar contundencia, seguridad defensiva y saber hacer, muy diferente a lo mostrado en Pontevedra, y se impuso 1-0 a un rival directo como el Barakaldo CF que no tuvo ocasiones claras de gol.

La sanción de Undabarrena por acumulación de amonestaciones provocó la vuelta al once de Andújar y no de Moltenis como se esperaba. Además, Pau Ferrer suplió en el once a Slavy, Jorrín a Koke y Eric Morán se quedó fuera de la convocatoria, entrando el jugador de la cantera Xavi.

Los dos equipos jugaron con un 4-4-2, si bien en el cuadro berciano Borja Vázquez se situaba muchas veces en paralelo a Pu Ferrer cuando el equipo atacaba.

Comenzó la Deportiva tratando de empujar con dos centros de Calderón que solventaron defensa y portero visitantes. La defensa deportivista también sacó sendos centros.

El primer tiro sobre el marco rival lo protagonizó Andoni López desde 35 metros tras una falta lejana sacada en corto. El futbolista vizcaíno mandó ligeramente alto. Iban 10 minutos. Y 5 después llegaría el 1-0. Un pase de Calderón llegó a Esquerdo, que desde 3/4 de campo con un duro zurdazo marcaba junto a la base del palo izquierdo. Su gol de primavera, como hace 11 meses ante la Cultural.

El gol le dio tranquilidad al cuadro de Nafti, que fue mejor hasta sobrepasada la media hora. El cuadro fabril protagonizó una buena acción con pared en el área de la Deportiva de Pedernales con Galarza y el tiro final del 1º lo bloqueó Ger Nóvoa y el balón se marchó a córner. Acto seguido fue José de León el que terminó una acción personal con un tiro que atrapó Ángel Jiménez.

Una acción ensayada de la Deportiva en un córner se torció un poco, aunque el centro final de Borja Valle lo remató de cabeza en el 2º palo Calderón, tocó Andújar y se fue alto. E Iván Castillo remató alta una falta colgada al área.

Gaizka Campos salvó el 2-0 ante un Borja Vázquez que había robado, pero que tiró incómodo y presionado. En el minuto 32 se anuló un tato a la Deportiva por fuera de juego de Calderón al recibir el pase previo al centro que acabó rematado en la portería.

En el último cuarto de hora perdió presencia en el campo el conjunto blanquiazul, aunque no sufrió atrás. De hecho, la única ocasión que hubo fue local, en un córner que tiró directo Andoni López con casi todos los jugadores de ambos equipos en el área pequeña y que sacó el arquero antes de que se colase como gol olímpico.

El segundo acto comenzó con el Barakaldo CF mandando y metiendo atrás a la Ponferradina, aunque el cuadro berciano, a base de contragolpes, metió el susto en el cuerpo a su rival. Una jugada ensayada en un córner estuvo a punto de ser gol. Cuando iba a fusilar Andoni López, un defensa bloqueó el tiro y evitó una clara acción. También se adelantó un defensa en un centro de Frimpong y en otro de Borja Valle en otro contragolpe por la izquierda de nuevo un zaguero tocó lo justo para que no llegase a marcar de cabeza solo en el 2º palo Pau Ferrer.

En un córner en corto tiró José de León con rosca y sacó de puños Ángel Jiménez con una buena intervención. Empujaba el cuadro visitante de nuevo y el técnico dio entrada a Keita en lugar de Pau Ferrer y a Koke en lugar de un Jorrín que estaba tocado. Keita se colocó en el extremo izquierdo, pasando Borja Valle a la punta del ataque. Imanol de la Sota también introdujo tres cambios para intentar dar un paso adelante e igualar el choque. Un remate alto de Pedernales de cabeza en posición complicada fue lo único en ataque del cuadro barakaldés en los siguientes minutos. Mientras, la Deportiva trataba de buscar en una transición rápida la acción del 2-0, aunque con el calor reinante y también las imprecisiones, no acababa de llegar la jugada adecuada.

Xemi ingresó en campo por Esquerdo y Borja Valle pasó al mediocentro, Borja Vázquez se volcó a la izquierda y Keita pasó a la punta.

Faltó contundencia en una jugada en la que Eric Pérez pudo revolverse en la frontal del área y acabar tirando, si bien mandó fuera. Aunque el rival no hacía peligro real, lo corto del marcador sí tenía en tensión a la parroquia.

El equipo berciano acabó con 5 defensas con la entrada de Moltenis en el campo. A pesar del intento de empuje gualdinegro, la defensa estuvo bien. En un contragolpe en la prolongación pudo sentenciar el equipo local, pero Frimpong se quiso lucir con un tiro que encontrase la escuadra y mandó flojo fuera cuando tenía a dos jugadores solos acompañando la jugada, uno a cada lado. Fue el primer y único remate deportivista de la 2ª mitad, pero los puntos se quedaron en El Bierzo para llegar a 50.