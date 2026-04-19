Percan tras su gol a la Cultural Leonesa: «Hice mi trabajo, soy un profesional»

Diego Percan reconoce tras su gol, que supuso la victoria del Córdoba CF ante su Cultural que le formó como futbolista: «Es un poco amargo». Anotó el gol en el minuto 90+3 para dar el triunfo a su equipo. «Hice mi trabajo, porque me considero un profesional y me debo al equipo en el que estoy». Tras conseguir el gol pidió perdón al Reino de León y no lo celebró: «Hay muchas emociones encontradas. Regresar a casa siempre es especial por aquello de encontrarme con mi gente».

En cuanto al desarrollo del partido, Percan manifiesta: «Fue un partido muy igualado. Se notó que ellos se jugaban más cosas, aunque nosotros queríamos ganar el partido. El encuentro se decantó para nuestro lado, pero pudo tener cualquier final».

A continuación, expone: «Seguimos nuestro estilo de juego ofensivo y con la idea de atacar. Partíamos con ventaja por la posición clasificatoria. La Cultural mantuvo bien las líneas en la primera parte, pero en la segunda todo se volvió más alocado. Fuimos a por el partido los dos. El partido pudo acabar de cualquier manera».

Sobre si el resultado final de victoria cordobesa, Percan dice: «No sé quién marca lo justo, pero lo complicado es que uno de los no marcara tal y como estaba el partido. Al final fuimos nosotros. Aspiramos a ganar el mayor número de partidos», hasta el final del campeonato de Liga. El primer objetivo, la permanencia, ya es una realidad.