Sandra Alonso roza la victoria y lidera el gran papel colectivo del Eneicat en el GP de Eibar

El Eneicat Be Call firmó una destacada actuación en el Gran Premio Ciudad de Eibar, una de las pruebas más exigentes del calendario, logrando un brillante tercer puesto de Sandra Alonso y consolidando el crecimiento del equipo frente a estructuras de máximo nivel.

En una carrera marcada por la dureza del recorrido y el decisivo final en Ixua, Alonso demostró su calidad competitiva en su regreso al pelotón, cruzando la meta en tercera posición a tan solo 40 segundos de la victoria. Un resultado de enorme valor que confirma su nivel y su rápida adaptación tras su reciente reincorporación a la competición.

El rendimiento del equipo no se limitó al podio. El bloque del Eneicat Be Call mostró una gran solidez colectiva, situando a varias corredoras en posiciones destacadas. Olha Kulynych finalizó en una meritoria 8ª posición, mientras que Valeria Kovyazina (19ª), Natalia Vásquez (20ª), Tully Schweitzer (21ª) y Alessia Missagglia (23ª) completaron una actuación muy consistente en una carrera de alta exigencia.

Este rendimiento global permitió al equipo alcanzar la tercera posición en la clasificación por equipos, solo por detrás de dos de las estructuras más potentes del pelotón, reafirmando el crecimiento competitivo del conjunto leonés.

Además, el protagonismo del equipo se extendió a otros frentes de carrera. Alessia Missagglia y Olha Kulynych destacaron en la clasificación de la montaña, sumando puntos en diferentes ascensiones, mientras que Valeria Kovyazina se mostró activa en las metas volantes, reflejando una actitud ofensiva y presencia constante en carrera.

En sub-23, el equipo también dejó su huella con tres corredoras dentro del top-10: Kovyazina (6ª), Vásquez (7ª) y Schweitzer (8ª), confirmando el potencial de las jóvenes. El GP de Eibar vuelve a evidenciar la progresión del Eneicat, capaz de competir con escuadras de referencia y de situarse en posiciones de protagonismo en una de las carreras más duras del calendario. El podio de Sandra Alonso y la solidez del bloque refuerzan las ambiciones del equipo leonés este curso.