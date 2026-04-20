Club de Golf de León continúa la temporada con el 'Torneo de parejas Scramble'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Club de Golf de León ha celebrado hoy el segundo torneo de la temporada de competiciones con el Torneo Parejas Scramble. La modalidad de parejas, siempre divertida y estratégica, permitió a los jugadores demostrar su habilidad y estrategia. El torneo concluyó con la entrega de premios a los ganadores, en la cafetería del club.

Con esta segunda cita, el Club de Golf de León reafirma su compromiso con la promoción del golf social y la participación de sus socios en una temporada que promete muchas emociones y nuevas competiciones.

El listado de ganadores es el siguiente: primera pareja clasificada por hándicap: Gustavo de la Fuente Santamarta y Antonio Martínez Peral; segunda pareja clasificada por hándicap: Francisco Crego Llaneza y Maria Belén Marqués Alvarez; tercera pareja clasificada por hándicap: Ricardo Villamandos Rodríguez y Sergio Sánchez Cachafeiro; cuarta pareja clasificada por hándicap: Jaime Delgado Mayne y Alfonso González Baños; y primera pareja clasificada en scratch: Pedro del Río Feliz y José Manuel Fort Ballus.