Las 'Andreas' leonesas, Corral y Fernández destacan con España en la Copa del Mundo de Bakú

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Las dos gimnastas leonesas Andrea Corral y Andrea Fernández, miembros del conjunto español de gimnasia rítmica, conquistaron este pasado fin de semana la segunda plaza en la Copa del Mundo de Bakú (Azerbayán), volviendo a demostrar el crecimiento paulatino de un grupo que ya logró en 2025, por primera vez después de más de tres décadas, el título europeo en Tallin (Estonia).

Las gimnastas, formadas en el Club Ritmo León (actual campeón de España de la Liga Iberdrola), fueron primordiales en el título de subcampeonas en el concurso general con una puntuación de 54,050, al que luego unieron una medalla de oro en el ejercicio mixto (tres aros y dos mazas) con una nota de 27,950, superando a las consideradas grandes potencias globales en esta disciplina.

La responsable técnica del Club Ritmo, Ruth Fernández, apuntó que el "trabajo de muchos años que hay detrás de estos éxitos y, cada vez que compiten en los mejores escenarios mundiales, hay muchas niñas del club que aprenden, sueñan y tienen un espejo en el que mirarse, porque son referencia e inspiración".

El club leonés ha contado con grandes nombres dentro de la gimnasia rítmica española, aunque si hubiera que destacar un nombre por encima del resto, sin duda ese sería el de Carolina Rodríguez, dominadora de la especialidad durante varios años a nivel nacional y que fue diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.