VARDiario: «Se han ido puntos vitales al final por no conformarse con uno»

La Cultural volvió a sufrir ante el Córdoba (1-2) la maldición de los goles encajados en el añadido que le han hecho perder puntos vitales para ir más arriba de la clasificación a lo largo de la temporada. Con Barrera en el banquillo, también cayó por 1-2 en el Reino de León ante el Racing de Santander y el gol del triunfo cántabro se produjo en los instantes finales, en este caso en el minuto 83, con el que se le escapó la posibilidad de al menos sumar un punto ante el conjunto santanderino. La tertulia 'El VARDiario de León' trató esta cuestión sobre la posibilidad de ser más conservador o arriesgado. Los tertulianos Óscar Díez, José Antonio Pérez, Juan Simón y Raúl Castro, con la moderación de Ángel Fraguas, opinaron de forma muy diferente, abriendo un debate que con el paso de las jornadas gana cada vez más adeptos.

La Cultural vio castigada su ya crónica falta de pegada, malogrando varias ocasiones consecutivas en el tramo final del encuentro, en el que perdió un punto que al final podría resultar muy valioso.