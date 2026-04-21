La leonesa del Club Taekwondo León, Chaima Zahraoui, es bronce en el Open de España

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana se ha disputado en la localidad de la Nucia (Alicante), el prestigioso Open de España de taekwondo, dónde han participado deportistas de muchos países de todo el planeta.

Un campeonato de mucho nivel y fama a nivel internacional, y donde la leonesa del Club Taekwondo León, Chaima Zahraoui, ha conseguido alzarse con la medalla de bronce en la categoría júnior femenina en -52 kg., después de realizar cuatro duros combates, cayendo por un marcador muy ajustado en semifinales contra la representante francesa, y a la postre campeona de la categoría.

Sobresaliente fue también la actuación de su hermana Sara Zahraoui quien, en categoría cadete en -41 kg, se quedó a las puertas de la medalla después de un total de tres combates.