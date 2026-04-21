Investigadores de la Ule analizan en competición real el rendimiento del campeón de trail running Manuel Merillas

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Universidad de León ha llevado a cabo el análisis del rendimiento deportivo al más alto nivel internacional, gracias un estudio centrado en el campeón del mundo de trail running Manuel Merillas, cuyo desempeño ha sido evaluado en plena competición.

El trabajo, desarrollado por el grupo Valfis (Valoración de la Condición Física, Salud y Rendimiento), examina el perfil de potencia de carrera del atleta leonés a lo largo de su temporada, en la que se proclamó campeón de España, de Europa y del Mundo, aportando una base científica inédita sobre el rendimiento en zonas montañosas en pruebas de máximo nivel.

Aceptado para su publicación en la revista internacional International Journal of Sports Physiology and Performance, el estudio desarrollado por los investigadores Juan Rodríguez-Medina y José A. Rodríguez Marroyo se basa en datos recogidos en competición real, concretamente en un kilómetro vertical, una prueba SkyRace y una SkyUltra, en las que Merillas alcanzó el máximo nivel competitivo.

Este enfoque, poco habitual hasta ahora en investigación, permite describir con precisión las exigencias reales del rendimiento para una competición tan demandante como es el trail running.

A través del uso de tecnología wearable (aquella que engloba dispositivos electrónicos inteligentes incorporados a la ropa o usados en el cuerpo como relojes, pulseras, gafas, parches; que recopilan datos en tiempo real) los investigadores registraron la potencia de carrera tanto en competición como en entrenamientos específicos, cuantificando con alta precisión la carga mecánica del esfuerzo. Este tipo de análisis ofrece una visión más directa y aplicable del rendimiento frente a los modelos tradicionales de laboratorio.

El estudio evidencia que Merillas presenta una capacidad excepcional para sostener intensidades elevadas, manteniendo valores de potencia superiores y pasando más tiempo en zonas de alta exigencia que corredores de nivel subélite previamente analizados por el propio grupo de investigación.

Los resultados también confirman que, aunque la intensidad disminuye a medida que aumenta la duración de la prueba, los deportistas de máximo nivel como el atleta leonés son capaces de mantener niveles de exigencia más altos en cualquier distancia, “una de las claves del éxito en el trail running de élite”.

Así lo señala el investigador Rodríguez Marrollo, que subraya la importancia de esta investigación que permite analizar el rendimiento en condiciones reales de competencia para aplicar ese conocimiento al entrenamiento, “aportando herramientas prácticas tanto para deportistas como para entrenadores”.

Este trabajo refuerza el posicionamiento de la Universidad de León en la investigación aplicada al rendimiento deportivo y pone de relieve su capacidad para generar conocimiento útil y transferible en el ámbito del deporte de alto nivel.