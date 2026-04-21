Embutidos Pajariel 6,25 arrasa en su último partido de la temporada como local

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El inicio de partido para el Embutidos Pajariel 6,25 sería un tanto atragantado, con un parcial desfavorable de 5-0 en favor de Art-Chivo, que comenzaba muy enchufado y poniendo en dificultades al 6,25, pero un triple de Angela Sevilla y otro de María Martínez, darían la vuelta al marcador en favor de las locales, que acabarían el primer cuarto con dos puntos de ventaja.

El segundo cuarto seguiría la tónica del primero, donde un combativo Art-Chivo se mantenía en el partido gracias a su acierto en el ataque y al desacierto de las amarillas sobre todo en la línea de tiros libres. El partido llegaba al descanso 25-23 a favor de Embutidos Pajariel.

Todo cambiaría a partir del tercer cuarto, donde un Embutidos Pajariel 6,25 demostró porque es una de las mejores defensas de la liga, permitiendo anotar solo 3 puntos a las ovetenses en todo el tercer cuarto, frente a los 21 que anotaban las locales con una gran María Beneitez que haría mucho daño en la pintura yéndose hasta los 11 puntos, dejando sentenciado el partido.

El dominio local perduraría en los últimos 10 minutos, donde Art-Chivo con algo más de acierto intentaba acercarse en el marcador, pero siempre controlado por el equipo dirigido por Javier Rodríguez. El 58-34 final supone la undécima victoria del 6,25 y un cierre espectacular de la temporada en casa delante de toda la cantera.

A falta de una sola jornada que se disputará el sábado 25 de abril en Mieres, Embutidos Pajariel 6,25 afrontará ese partido con la ilusión de una nueva victoria que le suponga finalizar novenas en una temporada que ya es histórica para las bercianas.