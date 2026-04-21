Los hermanos Javier y Estela Martín son los campeones del Open de Squash de Santa María del Páramo 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado sábado 18 de abril se disputó el Open de Squash en el Polideportivo Municipal de Santa María del Páramo, prueba puntuable para el ranking nacional y que contó con la asistencia de 25 participantes

En categoría femenina la campeona fue la granadina Estela Martín que ganó en la final a la joven jugadora palentina Nerea Sastre por 3-0 (11-3, 11-8 y 11-3). La tercera clasificada fue la gallega María Domínguez.

En categoría masculina, no hubo sorpresa y los finalistas fueron los dos cabezas de serie del torneo, los hermanos Javier y Álvaro Martín, que vencieron en las semifinales a Mario Pedrosa y Abel Martín. El ganador fue Javier, que venció a su hermano en 38 minutos de partido (11-7, 11-2 y 11-7).

Desde el Ayuntamiento de Santa María del Páramo se quiere agradecer a estos deportistas que desde Granada, Vigo o Aranda de Duero hacen un gran esfuerzo para disputar este tipo de eventos.