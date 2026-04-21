Los hermanos Javier y Estela Martín son los campeones del Open de Squash de Santa María del Páramo 2026
La prueba era puntuable para el ranking nacional y contó con la asistencia de 25 participantes
El pasado sábado 18 de abril se disputó el Open de Squash en el Polideportivo Municipal de Santa María del Páramo, prueba puntuable para el ranking nacional y que contó con la asistencia de 25 participantes
En categoría femenina la campeona fue la granadina Estela Martín que ganó en la final a la joven jugadora palentina Nerea Sastre por 3-0 (11-3, 11-8 y 11-3). La tercera clasificada fue la gallega María Domínguez.
En categoría masculina, no hubo sorpresa y los finalistas fueron los dos cabezas de serie del torneo, los hermanos Javier y Álvaro Martín, que vencieron en las semifinales a Mario Pedrosa y Abel Martín. El ganador fue Javier, que venció a su hermano en 38 minutos de partido (11-7, 11-2 y 11-7).
Desde el Ayuntamiento de Santa María del Páramo se quiere agradecer a estos deportistas que desde Granada, Vigo o Aranda de Duero hacen un gran esfuerzo para disputar este tipo de eventos.