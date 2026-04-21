Víctor García, Jugador Cinco Estrellas Mahou, regresa

La vuelta del lateral derecho venezolano Víctor García alivia el dilema que se le presentó al técnico de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, en el último encuentro ante el Córdoba (1-2), donde situó al central Quique Fornos para no modificar la posición de Iván Calero, desde hace meses en un puesto más ofensivo.

Aunque inicialmente la opción más clara parecía ser la vuelta de Calero al lateral diestro, el entrenador culturalista prefirió no perder sus prestaciones más cerca del área y decantarse por Fornos, que en el compromiso anterior en Granada, De la Barrera ya decidió también colocarle en el centro del campo en la segunda mitad, ante la falta de efectivos en la medular, partido en el que fue expulsado Víctor García.