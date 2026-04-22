Abanca Ademar León sufre un revés ante un BM Nava que se hizo grande en su pabellón

Publicado por Argimiro Ortega Nava de la Asunción Creado: Actualizado:

El Abanca Ademar León cayó derrotado en Segovia (38-31) después de disputar un partido más que igualado sobre el parqué. Los leoneses estuvieron serios y con esa mentalidad ganadora necesaria para llevarse la victoria, pero los últimos 10 minutos de partido fueron de dominio total para los segovianos, que logran clasificarse para la ronda final de la competición copera por primera vez en toda su historia.

El encuentro empezó con mucho ritmo: ambos equipos salieron con un juego directo y con la mentalidad ganadora de dominar el partido y no dejar nada al azar. A poco de llegar a los dos primeros minutos, Joao adelantó al Viveros Herol con el primer tanto; poco después la contienda empezó a ganar intensidad y el conjunto que dirige Luis Puertas comenzó a carburar, negándose a distanciarse de un rival que salió con total certeza sobre la madera. Antes de alcanzar los primeros cinco minutos de juego, Gonzalo puso el 2-2 en el luminoso tras una gran jugada coral de los maristas. Pocos minutos después, llegó la primera exclusión del primer acto por parte local: los pupilos de Carlos Villagrán vieron cómo Pablo Herranz fue excluido. La igualdad en los primeros compases fue notoria y, pese a las dos exclusiones (una por cada lado durante los primeros quince minutos), el marcador reflejó una ligera ventaja para los segovianos con un Rui Miguel que puso el 6-4 en el electrónico. Esta tercera ronda copera no sería fácil para ninguno de los dos conjuntos y el triunfo se pagaría caro sobre la pista.

Con el paso de los minutos, el Abanca Ademar León empezó a sentirse un poco más cómodo y fue acercándose al luminoso para intentar sacar una mínima ventaja al llegar al descanso. Un inspirado y ofensivo Benites consiguió de nuevo empatar y equilibrar la contienda con el 11-11 cuando apenas restaban menos de diez minutos para el intermedio. Unos segovianos dominadores, que no bajaron la guardia, pidieron el primer tiempo muerto de la primera parte en el minuto 27 de juego. El equipo leonés llegó al descanso con una ligera ventaja, cerrando el luminoso tras la primera media hora de juego con un 15-16.

Tras el paso por los vestuarios, el choque fue un auténtico espejo y el guion siguió según lo que se había jugado en la primera media hora de partido: paridad y afinidad sobre el parqué con un Óscar Marugán que puso el 26-25 a favor de los de Carlos Villagrán. Se escaparon los locales por dos puntos en el marcador y el técnico de los maristas se vio obligado a pedir tiempo muerto, pero Joao mantuvo a los naveros con un 28-26. A los quince minutos de la segunda parte, Eduardo Reig puso el 30-27 para un Viveros que comenzó a dominar ante un rival que se desconectó momentáneamente de la contienda con ciertos nervios en el costado leonés.

Los últimos diez minutos de partido fueron trepidantes, con un equipo visitante que falló una pena máxima para ponerse a uno tras una gran intervención del portero navero: 30-28, y le tocó remar a contracorriente a los leoneses para intentar recuperar la igualdad inicial. Dzimitry y Carro estuvieron excelentes en defensa por parte de los locales y con su buen hacer aguantaron a flote al equipo para dejar la contienda cada vez más encarrilada para el cuadro segoviano: restaron menos de 5 minutos, hubo un tiempo muerto y el marcador señaló un 32-28. Sin tiempo para más, y con un conjunto local más sólido y conectado, el Nava logró clasificarse para la final a 8 en Alicante a primeros de junio.