Uno menos en ataque y uno más en el centro

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva está a la espera de la autorización preceptiva de la RFEF para inscribir a Mfulu en su plantilla y que Mehdi Nafti pueda ya disponer de él para jugar. El club ya ha hecho la gestión para poder contar con el centrocampista francés para lo que queda de temporada. Será un nuevo centrocampista para tratar de aportar en una demarcación muy castigada durante la temporada por las lesiones. De sendas tratan de recuperarse ahora Fede San Emeterio y Erik Morán.

El alta de Mfulu va a suponer que Petkov sea dado de baja. Su poca participación y el hecho de que su fichaje fuese en las condiciones que fue hacen que sea el elegido. El búlgaro ha sumado 59 minutos entre 3 partidos, el último, el del 7 de marzo ante Atlético Osasuna Promesas (0-1).

En cuanto a los lesionados, Prieto ya trabaja a buen nivel y podría ser novedad en la convocatoria ante el Tenerife.

Por otro lado, ya se ha designado el árbitro para el partido de mañana. Se trata del pacense Manuel García Gómez (Comité Extremeño). Una victoria, dos empates y tres derrotas es el balance de la SDP con él. La última vez que le pitó fue esta temporada en El Toralín en el choque ante el Real Madrid Castilla, que acabó 2-3.

EMPIEZAN A LLEGAR

Los primeros seguidores del Tenerife de los casi 700 que se van a dar cita el sábado en El Toralín llegarán a lo largo de la jornada de este viernes Ponferrada. Francisco León, presidente de la Federación de Peñas del CD Tenerife, espera devolverle la moneda del 2012 a la Deportiva: «Ya perdimos un ascenso en Ponferrada y nos la deben. No se nos puede escapar, tenemos que ir a por todo y ascender este fin de semana».