Miranda, cita vital para la Cultural Leonesa

Miranda es la próxima estación en esa cuenta atrás de la Cultural para intentar salvar la categoría. Frente a un rival directo como el Mirandés y con tres puntos que tienen un valor doble para mantener la ilusión. Rubén de la Barrera, entrenador del plantel leonés, lo tiene claro: «No será la final de las finales para nosotros, pero sí el partido más importante de la temporada».

En su comparecencia ante los medios en la previa del partido que tendrá como escenario Anduva el domingo a las 16.15 horas, De la Barrera se mostró convencido de que «vamos a hacer un gran partido. Y si en ese partido podemos dar un paso adelante en cuanto a eficacia ante la portería rival, seguro que vamos a tener muchas opciones de ganar". Eso sí, apuntaba el entrenador culturalista, "teniendo en cuenta que enfrente vamos a tener un equipo que nada tiene que ver con el de la primera vuelta (al que se le ganó). En diciembre y enero se reforzaron muy bien. Y a los datos me remito».

Antxon Muneta: «Sé que el Mirandés va a dar la cara y competir como toca» Antxon Muneta, entrenador del Mirandés, quiso poner el punto y final a la polémica generada en el partido frente al Deportivo la pasada jornada. Y centrarse en el encuentro que su equipo disputará el domingo frente a la Cultural. «Entiendo el malestar entre jugadores, club y afición, pero no podemos quedarnos ahí. Lo pasado, pasado está, y ahora toca centrarnos en el próximo reto que no es otro que la Cultural. En lo que estamos haciendo bien y en lo que nos va a ayudar a ganar partidos, que lo necesitamos mucho».



«Va a ser un partido marcado por la necesidad de los dos. Y que nos va a exigir mantener la concentración. La Cultural es un equipo que desde que llegó Rubén de la Barrera juega muy bien al fútbol. Por eso, si no estás bien en defensa nos pueden pintar la cara. Por eso debemos tratarlo con el máximo respeto, como si fuera el Deportivo o el Racing. Aun así, estoy seguro y confiado en el equipo y en nuestras posibilidades de sacar adelante el partido».



Antxon Muneta se refirió además al momento de juego por el que atraviesa el Mirandés en este tramo de la temporada. «Nuestro último mes y medio está siendo bastante bueno en el juego. E incluso deberíamos haber sumado más puntos de los que hemos logrado».



Y aseveró: «Para nosotros este partido es importante, como todos los que nos quedan aunque por ser el más cercano y ante un directo rival se convierte en esencial para poder seguir en la pelea. Lo primordial será ganar».



Y alabó la actitud de su plantilla. «En los momentos decisivos está dando la cara y eso nos está permitiendo seguir en la lucha», apostilló Muneta.

El técnico gallego quiso poner también en valor sus méritos, más en juego y sensaciones que en puntos (cinco sobre 27) en los nueve partidos en los que ha dirigido al equipo en su segunda etapa, considerando que tienen un déficit de «entre siete y ocho puntos por los merecimientos", destacando en parámetros tanto defensivos como ofensivos. El único debe que pone a los suyos es la falta de «eficacia y finalización", lamentando las derrotas encajadas en el Reino de León frente al líder, Racing de Santander y en la última jornada frente al Córdoba, ambas por 1-2, encajando el tanto de la derrota en el tramo final. "Se trata de generar ocasiones, pero sin precipitarse y atacar desde el orden y siendo coherentes, algo que no se dio y se perdieron puntos y quizá más adelante esos dos puntos se valorarían", aseguró.

De la Barrera también se refirió a la situación de la plantilla en cuanto a los jugadores con los que podrá disponer para el encuentro del domingo. «Thiago es la única baja confirmada por un problema muscular. En el caso de Radoja se ha sumado al grupo y este sábado sabremos si puede viajar. Lo mismo ocurre con Hinojo. Y en el caso de Lucas Ribeiro estará disponible, pero la realidad es que hay que tener en cuenta los ritmos que demanda su situación y que nos obliga a ajustar su participación».