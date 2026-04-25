El Barcelona gana en Getafe y deja encarrilado el título de campeón

Publicado por Juan José Lahuerta Getafe Creado: Actualizado:

GETAFE 0

Soria; Iglesias, Djené (Abqar, min 76), Duarte, Boselli (Femenía, min 46), Davinchi (Sancris, min 76); Mario Martín, Milla, Arambarri (Kamara, min 81); Birmancevic (Luis Vázquez, min 46) y Satriano.

FC BARCELONA 2

Joan García; Koundé (Araujo, min 60), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi (De Jong, min 60), Pedri (Casadó, min 88), Bardghji (Rashford, min 60), Fermín (Balde, min 82); Dani Olmo y Lewandowski.

Goles: 0-1, min 45: Fermín; 0-2, min 75: Rashford. Árbitro: F. José Hernández (Comité Extremeño). Amarilla a Koundé y Gavi por el Barcelona y a Djené por el Getafe. Incidencias: Partido disputado en el Coliseum ante 11.000 espectadores.

El Barcelona, con goles de Fermín y Rashford, ganó 0-2 al Getafe y liquidó la Liga, inalcanzable para el Real Madrid, que termina la jornada a once puntos del líder. Fue un partido serio, de equipo que entendió el momento y no se dejó llevar por la ansiedad del desenlace.

El conjunto de Flick se arremangó, jugó con oficio y encontró en Pedri, Cubarsí y Fermín tres nombres propios para explicar la victoria. Todos interpretaron el guión con precisión, sostuvieron al equipo y lo empujaron hacia un triunfo que le permite empezar a pensar en el alirón.

El tropiezo del Real Madrid ante el Betis dejó al Barça ante una de esas oportunidades que huelen a título. Ganar en el Coliseum significaba abrir una brecha de 11 puntos con 15 por jugarse. Una distancia que impone y, en el estado actual del conjunto blanco, suena a sentencia prematura de la Liga.