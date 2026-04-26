TERCERA FEDERACIÓN
El Mansillés gana en Almazán y se acerca al play off
ALMAZÁN 0
Javier Márquez, Sergio De Frutos, Yago Mata, Óscar Gonzalez, Javier García (Anibal Guerrero, min 83), Hame (Hugo Jiménez, min 68), Daniel Martínez, Ebrahima, Victor Moreno, Javier Junyent (Óscar Catalina, min 83) y Bernardo Villanueva.
ATLÉTICO MANSILLÉS 1
Alejandro Domínguez, Ignacio Javier, Diego Paniagua (Asier Fuentes, 60»), Diego Garcia (Rubén Celada, min 46), Pau Esteban (Juan Alvarez, min 60) (Javier Rodríguez, min 79), Mario Blanco, Casti, Jairo Blanco, Florin Ionut, Alejandro Gonzalez (Daniel Cabañeros, min 46) y Saul Rodríguez.
Gol: 0-1, min 89: Jairo Blanco. Árbitro: Nicolás Suárez Larren. Amarilla a los locales Ebrahima, Hame, Daniel, Moreno y Villanueva, y a los visitantes Alejandro González, Javier Rodríguez y Daniel Cabañeros.
El Atlético Mansillés se llevó una victoria de enorme valor en su visita a La Arboleda 2 (0-1), en un encuentro muy disputado ante la SD Almazán que se decidió en el tramo final con un solitario tanto de Jairo Blanco. Un triunfo de esos que se construyen desde la paciencia, el orden y la fe hasta el último minuto. Y que le acerca a dos puntos de la zona de play off.