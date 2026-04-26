Derrota del Ciudad de Ponferrada SDP

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ciudad de Ponferrada/SDP cayó 73-74 en la ida de los octavos de final de la fase de ascenso a 1ª FEB. El equipo berciano plantó cara a un rival como el Bueno Arenas Albacete Basket, que demostró que se le puede ganar y eliminar, a pesar de haber logrado 3 victorias más que el conjunto blanquiazul en la Liga regular. El cuadro de Oriol Pozo no aprovechó sus opciones de despegarse en el marcador y su mayor falta de tino en los instantes final le hicieron caer por la mínima.

El conjunto ponferradino se repuso de un 4-14 que logró su rival mediado el 2º cuarto, que puso el marcador 31-37. Al descanso el marcador reflejaba 40-42. En la segunda mitad se atascó el cuadro de David Varela, que en los primeros seis minutos sólo anotó un tiro libre a cargo de Alan García nada más empezar. Sin embargo, la escuadra ponferradina no aprovechó la opción para abrir más hueco que el 54-43 del minuto 26, fallando hasta tres ataques seguidos. Y en un abrir y cerrar de ojos, tras dos triples —uno sobre la bocina— del ex blanquiazul Hierrezuelo, el conjunto visitante se volvía a meter en el choque. En el último parcial el equipo berciano tampoco supo mantener un +6 (68-62) y un triple de Merlo (ovacionado en la presentación junto al también ex blanquiazul Hierrezuelo) y una canasta de Aguilar pusieron por delante de forma definitiva al Bueno Arenas.

La vuelta se jugará el domingo a las 12.00 horas en el pabellón El Parque de la ciudad manchega.