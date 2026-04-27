Sariegos prepara su primera Gala del Deporte para el 8 de mayo

Publicado por M.Á. Tranca Creado: Actualizado:

El Auditorio de Azadinos acogerá el 8 de mayo una entrega de premios que dará el pistoletazo de salida a un fin de semana que se completará el 9 de mayo con el Día del Deporte Sariegos sigue creciendo en todos los ámbitos de la gestión municipal y el deporte, una de las señas de identidad del Ayuntamiento, no es una excepción.

El Día del Deporte que cada año pone fin al curso deportivo, se convertirá este en un fin de semana deportivo con la celebración de la primera edición de la Gala del Deporte de Sariegos que el 8 de mayo (20.00 horas) se celebrará en el Auditorio Café Quijano de Azadinos. El alcalde, Roberto Aller Llanos, acompañado por los diputados provinciales Patricia Martínez y Valentín Martínez, presentó la idea ante la prensa y clubes del municipio que son quienes lo han convertido en un referente del deporte.

Será una entrega de premios en la que se distinguirá a los mejores escolares y federados; a las citas deportivas que se organizan en el Municipio; y menciones para deportistas discapacitados que han dado un ejemplo de superación en este año. Unos nombres que se develarán en una Gala que nace con vocación de permanencia. “Este año será el más complicado porque siempre es difícil arrancar, pero estoy seguro que va a ser una fiesta inolvidable para todos nuestros deportistas en una noche que trataremos de que sea lo más ágil posible y en la que también contaremos con la participación de la Escuela de Música”, explicó Roberto Aller.

El día 9 será el Día del Deporte que sirve de fiesta de fin de curso y para captar gente para el curso siguiente y que permitirá disfrutar del deporte “de una manera festiva. Tenemos la suerte de contar con clubes que hacen las cosas bien con los clubes del Municipio y para el Ayuntamiento es un orgullo poder colaborar con ellos para que sigan creciendo”, explica el alcalde de Sariegos que daba algunos datos que muestran el potencial deportivo del Municipio “en el que tenemos el orgullo de contar con un club de balonmano que es el que más 450 niños y niñas tiene de toda la provincia.

Y aunque la lista de clubes es extensa, no podemos olvidar al Sport Bernesga, uno de los pioneros en el Municipio que maneja a más de 220 deportistas; el karate que cuenta con medio centenas de practicantes; la gimnasia rítmica, que sigue creciendo; el baloncesto, otro de los clásicos en Sariegos que ronda el centenar de jugadores; la marcha nórdica en la que somos pioneros y que cuenta con 40 deportistas; y no quiero olvidarme de la lucha leonesa y los deportes tradicionales; o del orgullo que supone contar con un club de montana inclusivo como es Pandetrave, pionero en tantas cosas.

Por todos ellos, por unas Escuelas Deportivas que miman la base y por las cerca de 500 personas que este curso han tomado parte en las actividades fisico deportivas para adultos, merece la pena el esfuerzo de este Ayuntamiento y que pongamos todo lo que está de nuestra parte para que el del 8 y 9 de mayo sea un gran fin de semana del deporte en Sariegos”, concluye el primer edil del Ayuntamiento de Sariegos.