ULE Sprint inicia con fuerza la Liga Iberdrola

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El Universidad de León Sprint Atletismo firmó una actuación histórica al lograr la victoria en el cuadrangular disputado en la pista de atletismo de la Universidad de León durante la primera jornada del Campeonato de España de Clubes–Liga Iberdrola de División de Honor, la máxima categoría del atletismo femenino nacional a nivel de equipos.

El conjunto leonés se impuso con 181 puntos, superando al Atletismo San Sebastián, que finalizó en segunda posición con 178 puntos, y al Alcampo Scorpio 71, tercero con 172 puntos. Cerró la clasificación el Ría Ferrol-C. Arenal, con 157 puntos.

Este triunfo tiene un valor especialmente significativo para el club, ya que es la primera vez en su historia que el Universidad de León Sprint Atletismo logra la primera posición en una jornada de la Liga Iberdrola en División de Honor. Hasta ahora, el mejor resultado conseguido por el equipo leonés había sido una tercera

posición, por lo que este triunfo supone un nuevo hito en la trayectoria deportiva de la entidad.

La victoria del equipo leonés fue fruto de una gran actuación colectiva y del alto nivel mostrado por sus atletas en numerosas pruebas del programa, lo que permitió al club mantenerse en los puestos de cabeza durante toda la jornada.

Entre las actuaciones más destacadas sobresalió María Pía Fernández Moreira, que logró la victoria en los 800 metros con un tiempo de 2:09.78, además de un segundo puesto en los 1.500 metros con 4:39.96. También brilló María Gómez Resino, que se

impuso en los 400 metros vallas con una marca de 59.32 y formó parte del relevo 4×400 metros vencedor.

En los concursos, Tilena Martínez Fernández dominó con claridad el lanzamiento de peso, logrando la victoria con 15.54 metros, además de sumar un cuarto puesto en disco con 43.46 metros. Por su parte, Lucía Redondo Ardid consiguió el primer puesto en los

5.000 metros marcha con un tiempo de 22:09.05. El broche final de la jornada lo puso el equipo de relevo 4×400 metros, formado por

Marta González, Ángela García, Andrea Jiménez y María Gómez, que se llevó la victoria con un tiempo de 3:44.07, cerrando la competición con un triunfo clave para el conjunto leonés.

El Sprint Atletismo también sumó puntos importantes gracias a varias segundas posiciones, entre ellas las de Andrea Jiménez en 400 metros (54.36), Lara Tomé en 200 metros(24.36), June Arbeo en 3.000 metros obstáculos (11:13.18), Ángela García Sancho en 800 metros (2:10.03), María Ignacia Eguiguren en 100 metros vallas (14.03) y María López Muñoz en lanzamiento de jabalina (46.47 m).

Más allá de los resultados individuales, el triunfo fue posible gracias al esfuerzo colectivo de todas las atletas que formaron parte del equipo y que contribuyeron con puntos decisivos en cada prueba del programa.

Con este resultado, el Universidad de León Sprint Atletismo inicia con fuerza su participación en la Liga Iberdrola y continúa consolidándose entre los equipos más competitivos del atletismo femenino nacional, en una temporada que vuelve a situar a

León como un referente dentro del panorama atlético español.