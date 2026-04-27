Badía: «Hay que ganar los 5 partidos»

El guardameta de la Cultural Leonesa, Edgar Badía, reconoce que las opciones del equipo, colista de LaLiga Hypermotion, pasan por ganar los cinco partidos que quedan por disputar, «sin mirar los rivales", porque de lo contrario no tendrán opciones.

"Si no se ganan cuatro o los cinco no habrá opciones y, por eso, dependemos de nosotros y ganarlo todo", insiste.

El portero catalán, el más goleado de la categoría —60 tantos— junto con el del CD Mirandés, se agarra a que el equipo leonés «ha competido en todos los partidos, salvo quizá en el tramo final ante el Andorra y en todos ha podido empatar o ganar", afirma.

Badía, pese a no ver una predisposición arbitral en contra del equipo, sí califica de «injusta» la expulsión, por doble amonestación, del central internacional sub-21 croata, Matia Barzic, y considera que condicionó el resto del encuentro al tener que jugar los leoneses en inferioridad numérica durante casi 40 minutos.

"La segunda acción no era tarjeta en ningún caso y la falta habría que valorarlo, pero es cierto que el listón, cuando hay tanto en juego, debe estar más arriba", manifiesta el portero culturalista.