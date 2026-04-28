Raquel Carbajo y Guillermo Fidalgo disputarán el Mundial

León tendrá doble presencia en el Mundial de Descenso en Aguas Bravas que albergará del 20 al 24 de mayo. La piragüista leonesa Raquel Carbajo disputará del 20 al 24 de mayo la localidad bosnia de Banja Luka. Será a cargo de Raquel Carbajo y Guillermo Fidalgo.

Raquel afrontará su segundo campeonato mundial tras su debut hace dos años en el Canal Sabero-Alejico de la Montaña Oriental leonesa. La palista del Club Marítimo de Mahón, afincada en los últimos años en tierras baleares, encarriló su clasificación para la cita mundialista con la victoria en la tercera Copa de España en Barco de Valdeorras en la modalidad clásica y el segundo puesto en el sprint, después de que hubiera vencido en ambas disciplinas en la competición anterior disputada en el río Miño. «En el Sprint, después de una buena primera manga, en la segunda un error me relegó un puesto siendo superada por Noa —Díaz-, mientras que en la clásica todo transcurrió muy bien, pese a la dureza del trazado".

También buscará ser protagonista en el Mundial Guillermo Fidalgo. El leonés certificaba con su doble podio en la tercera y última Copa de España de descenso en aguas bravas su participación en el campeonato. Fidalgo, que ya tenía encarrilada su presencia en la cita tras los triunfos en las dos primeras pruebas clasificatorias en Sort (Lleida) y en el río Miño, tras imponerse en las dos modalidades (sprint y clásica), no pudo repetir el doble triunfo en esta ocasión. En el Mundial intentará estar entre los mejores.