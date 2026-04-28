El Atlético Trobajo Infantil, campeón, con Isabella y Ainhoa en la selección

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Atlético Trobajo Infantil femenino A ganó la Liga a falta de un partido contra la Ponferradina. En la penúltima jornada, el Atlético Trobajo A derrotó al CD Ponferrada por 11-0, con 5 goles de Jimena, que sigue en primera de máxima goleadora, 2 goles de Victoria, que también está arriba entre las artilleras, y luego con un tanto Elsa, Ainhoa, Marina y Ángela. Buen trabajo de Luis, Mario, Celsa como delegada y todo el equipo. Además, Isabella y Ainhoa van este fin de semana a Benidorm al campeonato de España con Castilla y León.