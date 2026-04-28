Día de estar con la Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Ya no se establece en la Deportiva el Día de Ayuda al Club. Pero aunque tiene otra connotación y significado, este sábado es el verdadero día de ayudar al club o más bien al primer equipo en su partido más importante de lo que va de temporada. Se juega todo el trabajo de la misma y si el año pasado fueron unos 450 los blanquiazules presentes en el Ruta de la Plata, desde la SD Ponferradina se espera que en esta ocasión puedan ser muchos más. Sitio no faltará. Mientras, el deportivismo espera que el equipo responsa. Desde el 0-1 del 1 de marzo ante el Castilla, el conjunto blanquiazul no ha vuelto a vencer fuera. Y en esta ocasión es necesario que gane, porque sino, las tres balas que quedarán pueden convertirse en balas de fogueo.

JUEGA EN CONTRA

La disputa pasado mañana del RC Celta Fortuna-Atlético Osasuna Proemsas antes del Tenerife-Barakaldo CF es una arma de doble filo. El cuadro gualdinegro está empatado con la Deportiva a 51 puntos y aspira al play off. Si el conjunto vigués pierde, el Tenerife ascenderá antes de jugar, lo que puede beneficiar a los barakaldeses.

DE VAR A FVS

El presidente de la LFP, Javier Tebas, aboga por un modelo de revisión de jugadas que sea como el del FVS, es decir, con un número definido de revisiones por entrenador: «Es un tema que hay que reconsiderar. Tenemos que ir a un modelo más de ‘Football Video Support’».