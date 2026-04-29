La Cultural Leonesa suma cifras en la Liga de equipo ‘condenado’

La cara es el espejo del alma. Y en el caso de la Cultural esta refleja los males de un equipo que a cinco jornadas para que finalice la liga regular viaja en el último vagón de la clasificación, como colista y a la espera de que todos los males que le han llevado a esta situación puedan revertir y un milagro evite su descenso a la Primera Federación.

Las matemáticas a día de hoy dicen que los leoneses todavía no están condenados. Números más que sensaciones. Mientras hay vida existe la esperanza, pero esta ya se encuentra con apenas unas gotas en el vaso de un equipo que como colista muestra números de suspenso.

Tanto en el apartado defensivo como a la hora de marcar, dos valores que en estos del fútbol te hacen mirar desde una atalaya de felicidad y tranquilidad o te hunden en un abismo del que, con poco margen de maniobra, la reacción se presupone casi imposible de acometer. Por mucho que se desee o quiera.

Y es que el desfase es importante. Nada menos que 27 goles de margen. Muchos para un equipo al que le cuesta un mundo mantener su portería a cero. Y que en muchos casos con poco encaja goles que le abocan a la derrota.

Tres entrenadores a lo largo de una temporada también es un dato a tener en cuenta para una Cultural que el próximo sábado recibe al Cádiz en un partido a vida o muerte. La derrota la pasada jornada en Miranda fue un empujón hacia el abismo. Otro más con el Cádiz supondría casi la condena final. A día de hoy los de De la Barrera transitan a seis puntos precisamente del equipo andaluz, el que marca la línea de la permanencia. Empatar ya no sirve y una derrota lo llevaría a nueve. Mucha distancia para tan poco tiempo para enmendarla.

Y es que después de 37 jornadas la Cultural solo ha cosechado ocho triunfos y el mismo número de empates. Las derrotas, 21, son el más claro ejemplo de que los deberes no se han hecho en tiempo y forma y ahora, con las prisas, la capacidad de remontar el vuelo no cuenta con los números necesarios.

El sábado llega un nuevo examen. Tal vez el definitivo dado como puede volverse la clasificación tras la disputa de la jornada. Han sido unos cuantos los que se catalogaban como vitales. Y en la mayoría de los casos el resultado no fue otro que un nuevo revés.

En las últimas diez jornadas apenas un triunfo y dos empates han sumado para los leoneses por siete derrotas. Quedan cinco y ni sumando de tres en tres la luz está asegurada. Eso sí se logra dejar atrás una dinámica que desde diciembre no es nada buena. Ya son muchas semanas y jornadas para que todo se centre solo en la mala suerte.