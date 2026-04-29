Jorrín: «Tenemos que ir a por el triunfo, porque sólo nos vale eso»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Al acabar el partido del pasado sábado ante el Tenerife, el rictus de los jugadores y técnicos de la Deportiva era muy serio. Es más, la imagen de los futbolistas cabizbajos y tirados por el suelos al acabar el choque lo decía todo: no sólo se había perdido la oportunidad de ganar al líder, sino que también se complicaba la clasificación para el play off, algo que aún se puso más en contra con los posteriores triunfos de Real Madrid Castilla y Zamora CF.

Con el paso de la semana ha vuelto el optimismo al vestuario blanquiazul y así lo reflejaba ayer Mario Jorrín tras el entrenamiento. No obstante, parece que tiene claro que es absolutamente necesario ganar en Zamora para que el play off siga siendo una opción, más tras la derrota en Pontevedra y teniendo en cuenta que sólo quedarán después tres jornadas: «Creemos que se puede y vamos a luchar hasta el final. Está difícil, pero no imposible, y viendo lo que hemos hecho en la 2ª vuelta, tenemos posibilidades. Estamos pagando lo que hicimos en la 1ª vuelta, pero estamos intentando revertirlo. Llevamos dos derrotas en la 2ª vuelta y esperamos que no haya más». No obstante, con no perder no llega. Y en las 3 últimas salidas no se ha ganado.

Jorrín se refirió al partido de pasado mañana: Vamos a salir a ganar porque es lo único que tenemos que hacer en estos cuatro partidos. El Zamora CF viene de dos victorias seguidas, pero nosotros también estamos en buena dinámica y tenemos muchas posibilidades. Es un partido clave».

En el entrenamiento a puerta cerrada de ayer no participó Erik Morán, que se perderá el choque del Ruta de la Plata.

Además del viaje de la Federación de Peñas, Grada Durandarte 1922 llevará a cabo una previa en la calle Herreros y plaza Mayor desde mediodía. Hasta ayer había apuntados para el duelo casi los mismos seguidores que fueron al duelo del año pasado.