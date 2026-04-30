Velada mixta de deportes de lucha con el exfutbolista Mario Sandoval
El 9 de mayo a las 19.00 horas en el Pabellón de Puente Castro
El pabellón de deportes de Puente Castro acogerá el 9 de mayo una velada mixta de lucha y deportes de contacto con el Origen Fights Event III, que reunirá combates de MMA, K1 Kickboxing y Grappling.
El concejal de Deportes, Vicente Canuria, presentó el evento, en un acto al que acudieron el promotor de la velada, Jonathan González, de la Academia Legio VII, y el luchador y exfutbolista leonés Mario Sandoval.
La velada comenzará a las 19.00 horas y contará con nueve combates y un total de 18 contendientes.