Velada mixta de deportes de lucha con el exfutbolista Mario Sandoval

El combate estelar enfrentará a El Haimoud contra Sandoval.dl

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El pabellón de deportes de Puente Castro acogerá el 9 de mayo una velada mixta de lucha y deportes de contacto con el Origen Fights Event III, que reunirá combates de MMA, K1 Kickboxing y Grappling.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, presentó el evento, en un acto al que acudieron el promotor de la velada, Jonathan González, de la Academia Legio VII, y el luchador y exfutbolista leonés Mario Sandoval.

La velada comenzará a las 19.00 horas y contará con nueve combates y un total de 18 contendientes.