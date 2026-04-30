León suma seis podios en el Autonómico de recorridos de caza

León lució su puntería, en este caso la de sus representantes, en el Autonómico de Recorridos de Caza celebrado en el Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso de Valladolid.

Lo hizo contabilizando hasta seis presencias en el podio a las que solo les faltó la guinda de un billete para el Campeonato de España. Con 100 platos divididos en dos tiradas para determinar la clasificación final, en la categoría júnior el leonés Óscar Fierro Franco lograba apuntarse el triunfo. Lo mismo hacía Javier Pérez serrano en la de Iniciado en una jornada en la que el tercer oro llegaba de la mano de Adrián Álvarez Rabanal que se apuntaba la victoria en el Nivel B. Las presencias en los puestos de honor de la delegación leonesa en el Autonómico de recorridos de Caza no se quedaron ahí.

Hasta tres más se contabilizaban en Ciguñuela. Una de ellas era la de subcampeón que se llevaba para sus vitrinas Antonio Cabello Martínez en el Nivel C. Y con el bronce le ponían un destacado colofón a su participación Jorge Martínez Freire en el Nivel B y en la categoría femenina Sandra Ordóñez Rodríguez. Solo faltó la guinda de la clasificación para alguno de los competidores leoneses para el próximo Nacional. Se quedaron a las puertas aunque al final la suma de puntuación del Autonómico y los diferentes Provinciales se lo impidieron.

Eso sí, en campeonato castellano y leonés dejaron patente su calidad, sumando también otros puestos destacados cercanos al podio que en seis ocasiones vio como un representante de la provincia lograba hacerse un sitio de manera merecida. El triunfo absoluto en el Campeonato de Castilla y León de Recorridos de Caza fue para el palentino Mariano Ibáñez.