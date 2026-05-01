La temporada de la Ponferradina está en juego en Zamora

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina se juega toda la temporada en 90 minutos. No es que ganando se asegure el play off ni mucho menos, pero si no lo hace y especialmente si pierde, la clasificación para el play off puede convertirse en una quimera. Visita a un Zamora CF en un gran momento de forma, que le saca 4 puntos y que podría poner medio pie en la fase de ascenso. El equipo blanquiazul necesita ganar los 4 partidos que quedan —nunca ha ganado los últimos 4 duelos ligueros en 2ª División A y B y 1ª RFEF—, pero el de esta tarde es esencial ante un rival directo. El deportivismo también estará pendiente de lo que pase hoy en el Racing de Ferrol-Pontevedra, que se juega antes, y en el Real Madrid Castilla-Unionistas CF, que tendrá lugar tras el final del duelo del conjunto berciano. El encuentro arranca a las 18.30 horas en el Ruta de la Plata y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

Nafti se queda sin una de sus piezas claves como es Andoni López, que está sancionado. No podrá contar tampoco con Erik Morán, pero recupera a Fede San Emeterio tras 9 partidos de ausencia por lesión.

Óscar Cano llegó al Zamora tras la destitución de Juan Sabas después de 10 jornadas. No empezó bien, pero ahora el cuadro rojiblanco vive su mejor momento de la temporada. Ha ganado 6 de los últimos 8 partidos, si bien en sus dos últimos duelos en casa ha sufrido para vencer a Atlético Osasuna Promesas y perdido 2-3 con Unionistas en un duelo que ganaba 2-1 en el minuto 94.

El partido lo dirige el emeritense Víctor Manuel Broncano Suárez (Comité Extremeño), que esta temporada debuta en la categoría y que ya ha pitado dos partidos al conjunto blanquiazul: 1-3 en casa ante el Arenteiro y 0-2 en el Ángel Carro contra el Lugo.

La Deportiva ha visitado 10 veces el Ruta de la Plata, de las que 4 han acabado en triunfo berciano, 2 en victoria zamorana y los otros 4 duelos finalizaron en igualada. El año pasado la formación que dirigía Javi Rey remontó para acabar ganando 1-2 en tiempo de prolongación con goles de Pau Ferrer y Markel Lozano, que hoy será rival, igual que Diego Moreno, que hasta enero era jugador deportivista.