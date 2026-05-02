De la Barrera: "Hacemos muchas cosas bien, pero el resultado no llega», con Natichu pidiendo perdón al final

El entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, acudió una vez más a su oratoria repetitiva tras los partidos que disputa su equipo: «Esto es fútbol. Nosotros hacemos muchas cosas bien, pero el resultado no llega». Situación que comienza a hartar a una afición, que acudió al estadio en bastante menor número que en otros partidos y que ya ni se queda a despedir a los suyos al final del encuentro.

LÍO AL FINAL DEL CHOQUE

La fiel afición del fondo sur, que sufre como nadie por su equipo, censuró a sus jugadores al final del partido, con la apoderada Natichu Alvarado entre los futbolistas para pedir perdón a la afición con sus manos entrelazadas.