Antonio Martínez, el mandado de Iván Bravo, alista a Asier Goiria

El plan deportivo de la Cultural para la próxima temporada hace tiempo que lleva cociéndose, para presentarlo cuando a los dirigentes del club les convenga cambiar el paso, según sean los resultados de fin de curso. Antonio Martínez, siempre tapado en un segundo plano, es el que cumple los mandamientos ordenados desde Madrid por Iván Bravo, director de Aspire. La pareja Asier Goiria-De la Barrera se oficializará por parte del club leonés cuando más interese para dar el golpe de efecto también a la realidad más evidente que se ve en el campo y también en los resultados hasta la 38 jornada de Liga en Segunda División, con la Cultural hundida en la posición de colista.

Todo está bien amasado para que en el momento oportuno se haga oficial la continuidad como entrenador de Rubén de la Barrera, junto al director deportivo que más gusta a día de hoy por los que mandan en la Cultural desde Madrid, Asier Goiria. Alfonso Serrano sólo es pantalla que no va con De la Barrera, después de la salida del técnico en el Albacete.