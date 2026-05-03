Empate para la permanencia del Puente Castro

Publicado por Adriana Ozalama Valladolid Creado: Actualizado:

SAN AGUSTÍN 2

Pablo Lago, Miguel (Sergio, min 19), Francisco, Pablo Benito (Aarón, min 66), Rodrigo Varela (Hugo, min 66). Marcos Romera (Alejandro, min 86), Bryan, Jorge (Víctor, min 46), Rodrigo Minguela, David y Mateo.

PUENTE CASTRO 2

Solís, Damián (Marqués, min 66), Prieto, Marco, Darío Castellanos, Soti, Gabri, Óscar, Solla (Darío López, min 58), Pablo (Panchu, min 58) y Made.

Goles: 1-0, min 22: Rodrigo Varela, de penalti; 2-0, min 37: Francisco; 2-1, min 84: Marco; 2-2, min 90+2: Óscar, 90. Árbitro: Omar Esteban Bergaz. Tarjetas amarillas a los locales Sergio, Marcos Romera; y al visitante Gabri. Incidencias: Hermanos Lesmes.

El Puente Castro consigue un empate agónico por 2-2 en el último suspiro para dejar resuelta su permanencia en la categoría. El duelo era una jornada en rojo para ambos conjuntos, con un tono dramático por la lucha por la salvación, y el Puente Castro se acabó llevando el gato al agua. El conjunto visitante llegaba con tres puntos de ventaja y sabía que el empate le valía para sellar la salvación a falta de una jornada, y así lo hicieron a través de una reacción final espectacular. Mientras tanto, los locales, que estaban obligados a ganar para seguir con vida, dicen adiós a la categoría.

El conjunto visitante empezó a generar peligro y a creer en la remontada. Esa mejoría encontró premio en un tramo final de absoluta locura, cuando Marco primero recortó distancias en el minuto 84, poniendo los nervios en el equipo rival. Con el San Agustín tocado y el Puente Castro volcado, llegó el golpe definitivo en el tiempo añadido. Óscar, en el 90, firmó el empate que desató la euforia visitante y certificó su permanencia.