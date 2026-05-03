El pedir perdón de Natichu en la Cultural Leonesa cansa

Natichu Alvarado, consejera ejecutiva y apoderada de la Cultural y Deportiva Leonesa, cargo que refuerza desde el verano de 2025 tras una Junta General Extraordinaria de accionistas, consolidando su mando en la entidad por designación de Aspire, propietaria del club, decidió este pasado sábado bajar al campo de batalla y salir en defensa de los futbolistas cuando la fiel afición del fondo sur, que sufre como nadie por su equipo, censuró a los jugadores al final del partido. La apoderada, entre los futbolistas, volvió a hacer lo de siempre ante el descontento a gritos de la hinchada culturalista: pedir perdón a los más activos del culturalismo con sus manos entrelazadas.

Su gestión marcada por momentos de alta tensión, críticas de la afición y declaraciones polémicas, especialmente durante la complicada temporada 2025-2026, volvió a cobrar protagonismo en este caminar decepcionante por Segunda División, después de un empate ante el peor Cádiz de los últimos tiempos que mantiene a la Cultural en la posición de colista cuando se jugaba salir a flote a falta de cuatro jornadas más. Otra desilusión más para un curso deportivo que arrancó mal y se está desarrollando peor, pese a que las matemáticas aún se alían con un De la Barrera que presenta unos números pésimos de 6 puntos de 33 posibles en los 11 partidos jugados que impiden abandonar el último puesto.

Natichu se ha metido en demasiadas polémicas recientes con la petición de perdón como única salida, que no se corresponde con el cometido que debiera asumir un dirigente, que es el de solventar situaciones incómodas. Tras una interminable racha de resultados negativos y un funcionamiento deficiente del equipo, la afición del Reino de León ya ha gritado «¡Natichu, dimisión!» en varias ocasiones al finalizar los partidos, señalando a la directiva.

En la gestión del mercado de invierno de este año, Natichu reconoció públicamente que la estrategia de fichajes del mercado invernal 2025-2026 «no ha funcionado", asumiendo la responsabilidad del momento delicado del equipo, pidiendo disculpas.

Sobre las críticas a las instalaciones en el pasado mes de febrero, declaró que «las instalaciones que tenemos no dan la talla para un equipo profesional", una frase que generó fricciones, especialmente en el contexto de las relaciones con el Ayuntamiento de León sobre el uso del Área Deportiva de Puente Castro.

También hay que recordar la gestión de entradas en mayo de 2025, coincidiendo con los partidos previos del ascenso a Segunda División. Anteriormente, reconoció públicamente errores en la gestión de la venta de entradas para partidos importantes, como ante el Andorra, al señalar: «Nos hemos equivocado».

Además, describió el inicio de 2026 como su «peor momento en la Cultural", pidiendo perdón a la afición por la marcha del equipo. A pesar de las críticas, Alvarado ha mantenido su postura de continuar en el cargo, defendiendo que el proyecto es a largo plazo y cuenta con la confianza de Aspire.