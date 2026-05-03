Adiós del Ciudad de Ponferrada SDP al play off de ascenso

Publicado por A. Gómez Albacete Creado: Actualizado:

El Ciudad de Ponferrada SDP (80-75) dio por concluida la temporada después de caer eliminado de los octavos de final del play off de ascenso ante el Albacete después de perder en el partido de vuelta por 80-75.

El primer cuarto arrancó con dos equipos que salieron con todo para buscar su clasificación para la siguiente ronda del play-off. Los manchegos anotaron su primera canasta en juego y se pusieron con 2-0, gracias a una canasta de Alan García. Sin embargo, el conjunto visitante se cobró su primera ventaja del encuentro, colocándose por delante con 4-6.

El partido se convirtió en un toma y daca, manejándose el partido en cortas diferencias, aunque los locales llegaron al ecuador del primer cuarto con una renta de tres arriba (14-11) después de una canasta convertida por Vanaclocha, aunque un triple de Òrrit puso las tablas (14-14). El Albacete intentó dar un arreón al partido, llevado de la mano de dos exjugadores del Ciudad de Ponferrada, Silvano Hierrezuelo y Merlo.

Dos tiros libres de Voronin para el equipo albaceteño hicieron que aumentara su diferencia a ocho (25-17) en el arranque del segundo cuarto y peor se le pusieron las cosas a la Deportiva, que vio cómo su rival se marchaba con trece arriba (33-20,14´) tras los dos triples de Hierrezuelo y Merlo, que se estaban convirtiendo en uno de los verdugos de su ex equipo. Sin embargo, los de Oriol Pozo apelaron a su buena defensa y despertaron en ataque si no querían ver marcharse la eliminatoria y realizaron un parcial de 0-10, metiéndose de lleno en el partido y en la eliminatoria (33-30).

El tercer cuarto empezó con un triple del local Aguilar que subió la renta local a cinco (43-38), pero el Ciudad de Ponferrada SDP puso las pilas en defensa y consiguió voltear la eliminatoria con un parcial de 1-8, que puso el (44-46) tras una última canasta de Òrrit. La mejoría en el juego por parte de los bercianos en este periodo fue notable y llegó a ponerse con cinco arriba. Cera metió un triple, que aumentaba la renta visitante a nueve (51-60).

Y se llegó al último y decisivo cuarto del partido con todo por decidir, pero un triple de Larrea a los 31 minutos hizo que el Ciudad de Ponferrada SDP se marchara de diez y hacía soñar a los suyos con la posible clasificación con el 54-64. Sin embargo, el equipo berciano se quedó estancado en ataque y un demoledor parcial de 19-0 para los locales dilapidó todas sus esperanzas.

ALBACETE

80

Andrade (2), Aguilar (13), Reid (12), Vanaclocha (9) y Alan García (6). Cinco inicial. También jugaron Vera (-), Silvano Merlo (11), José Luis González (4), Voronin (5), Bramble (2) y Juan Hierrezuelo (16).

C. PONFERRADA

75

David Òrrit (21), Sergio Romero (-), Okeke (18), Riley Hayes (8) y Antonio Morales (2). Cinco inicial. También jugaron Ramus Blak (-), Larrea (14), Josep Fermí Cera (7), Doudou Gueye (2) y Ousman Sima (3).

Marcadores parciales: 23-17, 40-38 (descanso), 54-60 y 80-75 (final). Árbitros: Javier Villanueva Tena y Alejandro Gómez Luque. Sin eliminados por faltas personales. Incidencias: Pabellón Del Parque.