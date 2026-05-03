La Peña/Vidal reina en la locura

Publicado por F. Pastor Valladolid Creado: Actualizado:

BETIS 3

Alejandro Villar, Ayoub (Darío, min 63), Torroba, Álex, David, Pablo Ruiz, Dani, Pablo Del Amo, Jaime, Francisco y Abdel (Mario, min 63).

PEÑA/VIDAL 4

Miguel; Dani (Álex, min 72), Castro, Yago, Víctor; Coladilla (Manu, min 86), Fabio, Marcos (Iván, min 72), Ricardo, Mikel (Alvaro, min 81) y Marquitos.

Goles: 1-0, min 34: Dani; 1-1, min 39: Castro; 1-2, min 67: Fabio; 2-2, min 72: Dani; 2-3, min 89: Álvaro; 3-3, min 90+3: Dani de penalti; 3-4, min 90+6: Alex de penalti. Árbitro: Samuel Blanco (Valladolid). Amonestó con tarjeta amarilla al local Álex, además de a los visitantes Álex, Marcos y Marquitos. Incidencias: Instalaciones de Nemesio Gómez 'Peque'.

La Peña/Vidal y el Betis se enfrentaban entre sí en un encuentro que les permetía soñar por llegar a los puestos de play-off. Se adelantó el Betis en una incursión por la banda izquierda y Dani remató a la red en un disparo ajustado. Cinco minutos después, el equipo leonés empató por medio de Castro de cabeza.

Tras la reanudación, llegaría el 1-2. Fue a través de una jugada a la contra, con un pase en profundidad a Marquitos que se la da a Fabio y este disparó al palo contrario. Minutos después, llegó el empate del equipo bético en un balón al área y remató por bajo Dani. En el minuto 89 llegó el 2-3, en una contra por la derecha donde hay un pase al centro y remató Álvaro a la red. En el tiempo añadido el árbitro señaló dos penaltis, uno para cada equipo. El primero a favor del Betis por mano de Castro que transformó Dani y el segundo a favor de la Peña/Vidal, cometido por el portero local Villar, que convirtió en gol Álex.

La Peña/Vidal reinó en una locura final del partido llevándose una victoria de las que gusta conseguir por encima de otros intereses, después de un encuentro con muchas alternativas.