Diario de León

La Peña/Vidal reina en la locura

Un partido de ida y vuelta que cayó del lado leonés.

El equipo peñista logró una victoria de valor frente al Betis.

El equipo peñista logró una victoria de valor frente al Betis.DL

Publicado por
F. Pastor
Valladolid

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Actualizado:

BETIS 3

Alejandro Villar, Ayoub (Darío, min 63), Torroba, Álex, David, Pablo Ruiz, Dani, Pablo Del Amo, Jaime, Francisco y Abdel (Mario, min 63).

PEÑA/VIDAL 4

Miguel; Dani (Álex, min 72), Castro, Yago, Víctor; Coladilla (Manu, min 86), Fabio, Marcos (Iván, min 72), Ricardo, Mikel (Alvaro, min 81) y Marquitos.

Goles: 1-0, min 34: Dani; 1-1, min 39: Castro; 1-2, min 67: Fabio; 2-2, min 72: Dani; 2-3, min 89: Álvaro; 3-3, min 90+3: Dani de penalti; 3-4, min 90+6: Alex de penalti. Árbitro: Samuel Blanco (Valladolid). Amonestó con tarjeta amarilla al local Álex, además de a los visitantes Álex, Marcos y Marquitos. Incidencias: Instalaciones de Nemesio Gómez 'Peque'.

La Peña/Vidal y el Betis se enfrentaban entre sí en un encuentro que les permetía soñar por llegar a los puestos de play-off. Se adelantó el Betis en una incursión por la banda izquierda y Dani remató a la red en un disparo ajustado. Cinco minutos después, el equipo leonés empató por medio de Castro de cabeza.

Tras la reanudación, llegaría el 1-2. Fue a través de una jugada a la contra, con un pase en profundidad a Marquitos que se la da a Fabio y este disparó al palo contrario. Minutos después, llegó el empate del equipo bético en un balón al área y remató por bajo Dani. En el minuto 89 llegó el 2-3, en una contra por la derecha donde hay un pase al centro y remató Álvaro a la red. En el tiempo añadido el árbitro señaló dos penaltis, uno para cada equipo. El primero a favor del Betis por mano de Castro que transformó Dani y el segundo a favor de la Peña/Vidal, cometido por el portero local Villar, que convirtió en gol Álex.

La Peña/Vidal reinó en una locura final del partido llevándose una victoria de las que gusta conseguir por encima de otros intereses, después de un encuentro con muchas alternativas.

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