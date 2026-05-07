Oriol Pozo no sigue en el banquillo del Ciudad de Ponferrada

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Después de la eliminación en la fase de ascenso y del acto de despedida de la temporada con la afición, el CB Ciudad de Ponferrada anunció el cierre de la etapa de Oriol Pozo en el banquillo blanquiazul. «El Clínica Ponferrada/SDP y Oriol Pozo separan sus caminos tras 3 temporadas al frente del primer equipo, poniendo fin a una etapa marcada por el crecimiento deportivo, la estabilidad competitiva y la consolidación del proyecto en la categoría. Durante estos años el equipo ha logrado clasificarse siempre para el play off de ascenso, compitiendo entre los mejores conjuntos de la Liga», apunta el comunicado.

En Liga regular, el técnico tarraconense sumó 47 victorias y 37 derrotas en estas tres temporadas.

«El club quiere destacar su compromiso, profesionalidad y trabajo diario, contribuyendo de manera importante al crecimiento del proyecto deportivo y a fortalecer la ilusión de la afición. Queremos agradecerle su dedicación y esfuerzo defendiendo nuestros colores y le deseamos la mayor de las suertes», concluye la nota de prensa del club.