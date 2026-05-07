Borja Valle se repone para jugar con la Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Borja Valle se apunta al duelo ante el Real Avilés Industrial. El capitán entrenó ayer con el resto del equipo tras no hacerlo en las sesiones previas a causa de una contusión en una rodilla en un entrenamiento de inicio de semana. Todo apunta a que si no se resiente hoy, podrá estar disponible para la trascendental contienda frente al cuadro asturiano. El que sigue sin estar disponible es Erik Morán, que ayer tampoco entrenó con el resto del equipo.

La primera y última vez que el Real Avilés Industrial visitó El Toralín fue en enero del 2003. Se impuso la Deportiva 2-1 con tantos de Cascallar y Alejandro Suárez de penalti. Pocas semanas después se haría cargo del banquillo avilesino Fabri González.

El laudioar Aimar Velasco Arbaiza (Comité vasco) ha sido designado para dirigir el encuentro de este fin de semana. Aunque a lo largo de su carrera ya ha pitado 8 veces a la Deportiva, ésta es la 1ª ocasión en la que lo hará en la presente temporada. El balance del cuadro berciano con él es de 5 triunfos, 2 empates y una sola derrota. Las últimas veces que se lo encontró la Deportiva fueron en la presente temporada, en las visitas a Atlético Osasuna Promesas y Arenteiro. Los encuentros finalizaron 0-3 y 0-1 respectivamente.

La jornada 36 arranca esta tarde-noche con el intrascendente encuentro entre el Arenas Club y el Racing de Ferrol. Ambos están igualados a 47 puntos.