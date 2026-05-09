La SD Ponferradina no se rinde en su lucha por meterse en el play off de ascenso

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva no se rinde. A pesar de que la victoria previa pro 4-0 del Pontevedra ante el Bilbao Athletic reduce aún más las opciones bercianas, el equipo de Nafti hizo sus deberes y se impuso 3-1 al Real Avilés Industrial.

La Deportiva dio entrada a Koke y Andoni López en las bandas como novedades. Volvió Calderón, Borja Vázquez cayó a banda izquierda y Pau Ferrer fue la otra novedad, actuando en punta conjunto a Keita. Nafti repitió el 4-4-2 de la semana anterior. Por su parte, el técnico del cuadro avilesino dibujó un 5-4-1 sobre el terreno de juego del municipal ponferradino.

No fue un partido de mucha intensidad. El mío comenzó con una granizada y con dominio de la Deportiva, que se pudo adelantar en el primer minuto, cuando un centro desde la izquierda de Andoni le llegaba en el área pequeña a Keita y éste fallaba a bocajarro, mandando alto. Y en el minuto ocho, otra clara. Keita dejó solo a Pau Ferrer ante el portero y éste salvó en el mano a mano haciéndose grande. Borja Vázquez y Kevin Bautista llevaron a cabo sendos tiros centrados que atraparon los porteros antes de que llegase el primer tanto del encuentro. Un centro-chut de Borja Vázquez sorprendía al portero por la escuadra del segundo palo y ponía por delante al cuadro berciano.

El dominio ponferradino se intensificó y después de que el colegiado no considerase penalti una falta en la esquina del área, llegó el 2-0. Un centro forzado de Calderón al segundo palo lo tocó al centro de cabeza Undabarrena y fusiló en el área pequeña Keita. El delantero acudió al banquillo y enseñó a la grada una camiseta de Vasco, lesionado de gravedad esta semana En el 1-0 había sido Borja Vázquez el que había acudido a abrazar el lesionado a la zona posterior al banquillo.

Todo estaba a favor y parecía que la Deportiva incluso podía sentenciar el duelo en la 1ª parte y en marcar más goles en la 2ª por si hiciesen falta, pero no fue así. El cuadro visitante disfruto de dos buenas ocasiones y en la prolongación incluso acabó marcando. Una acción de Santamaría terminó con golpeo desde fuera del área, que dio en un defensa, pero Prieto reaccionó y salvó el 2-1. Aunque la gran salvada vino en un centro desde la izquierda que cabeceó Uzkudun a bocajarro y Prieto sacó una mano increíble para evitar el 2-1. sin embargo, el gol del equipo que en este partido vestía de gris terminó llegando en el minuto 53 del primer acto tras un córner cerrado en el que el primer remate lo salvó en primera instancia Prieto, tocó en la línea Gete, pero mandó al larguero y en el rechace fusiló Babin.

En el segundo tiempo siguió mandando al Deportiva, aunque el equipo se mostró bastante impreciso. El equipo asturiano no consiguió terminar una acción en la que tuvo cuatro opciones de disparar en el área. Undabarrena cabeceó a las manos del portero un córner puesto al segundo palo. Y Pau Ferrer cruzó de más un pase interior que recibió en la frontal del área.

Xemi y Fede San Emeterio ingresaron en el campo por Pau Ferrer y Frimpong.

La Deportiva cada vez perdía más balones, algunos de los cerca de su área, dando opciones al cuadro avilesino de irse arriba y busca el empate, incluso pasando por momentos a dominar el choque.

En una acción vertical de Berto Cayarga, al que no pudo seguir Fede San Emeterio, Kevin Bautista acabó fusilando a Prieto, aunque el gol se anuló por fuera de juego.

Andújar entró por Esquerdo y Undabarrena adelantó su posición al centro del campo. Pero el cuadro avilesino seguía robando en la salida de balón de la Deportiva y contragolpeando con peligro. También entró Cortés por un Keita que desesperó al público.

Después de un remate de Calderón a la media vuelta que acabó en las manos del portero, éste dejó su puesto a Slavy, que con solo tres minutos en el campo avanzó con un balón y disparó desde la frontal para batir el marco asturiano junto a la base del palo y lograr la tranquilidad para la Deportiva.

Hasta el final hubo una revisión en el área berciana por una posible mano que no fue a más y las cosas se calentaron un poco entre los jugadores de los dos equipos, pero tampoco fue a más.

La próxima cita del conjunto berciano será el domingo 17 a las 17.00 horas ante el Arenteiro. El equipo de Juanfran García ya está descendido.